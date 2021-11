Lille : Renato Sanches évoque son départ avorté au FC Barcelone

Renato Sanches a été un élément fondamental du LOSC la saison dernière dans la quête du titre de champion de France. Le Portugais a rayonné dans l'entrejeu lillois et avait tout pour retenter sa chance dans un très grand club européen l'été dernier, après avoir échoué lors de son passage au Bayern Munich. Mais le sort en a décidé autrement puisqu'il a contracté une blessure au genou qui l'a fortement handicapé et l'a empêché d'être prêt dès le début de saison. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Renato Sanches n'a pas caché qu'il désirait quitter Lille cet été et qu'il aurait probablement rejoint un très grand club s'il n'avait pas contracté une blessure au genou.



"Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille. Et puis, il y a eu cette blessure et j'ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille. Je suis content d'être là. Quand je ne jouais pas au Bayern Munich, c'est Lille et Luis Campos qui m'ont appelé. Ici, je joue et je donne tout. Lille, c'est mon club, ma maison. Avant cette blessure je pensais que j'allais quitter Lille ? Oui. Pour le FC Barcelone ? Oui. Je pense que c'est la blessure qui m'a empêché d'aller à Barcelone", a confessé le milieu de terrain portugais.

"Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises. Le foot, ce n'est que des hauts et des bas et je suis habitué. J'ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération. Parce que si tu ne récupères pas, plus aucun club ne s'intéresse à toi. Quand je suis arrivé au Bayern, je n'étais pas prêt à jouer dans un tel club. J'étais trop jeune. Et quand je me suis senti prêt, l'occasion de jouer avec cette équipe n'est jamais venue. Aujourd'hui, je me sens prêt. Je comprends mieux le foot, j'ai plus d'expérience, je sais ce qu'il faut faire pour jouer dans ce genre de clubs et ça change tout", a ajouté Renato Sanches.

Pour autant, le milieu de terrain de Lille ne se laisse pas abattre et est conscient que le train risque de repasser très vite avec d'autres grands clubs européens qui voudront le recruter dès cet hiver ou l'été prochain : "Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés mais je ne sais pas. J'ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent ou pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Mais je sais que je suis prêt. Si une offre arrive, je verrai ce qu'il y a de mieux pour moi. L'AC Milan est un grand club ? Oui, c'est un grand club, historique. La classe... J'aime bien".



Renato Sanches a soutenu son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, très critiqué en début de saison lorsque le LOSC avait du mal à enchaîner les bons résultats, tout en le comparant avec son ancien coach, Christophe Galtier : "La différence entre Galtier et Gourvennec ? J'ai connu Galtier plus longtemps, il était exigeant et criait beaucoup. Mais il avait raison, c'était juste, c'était un bon coach. Gourvennec est plus calme, il ne connaît pas encore très bien les joueurs et il a un peu de pression aussi car on est champions de France. C'est un bon coach. Son heure va arriver".

Enfin, le milieu du LOSC espère jouer contre Salzbourg en Ligue des champions et connaît l'importance de cette rencontre pour son club : "Le match contre Salzbourg est-il le plus important de la saison ? Je pense que le match contre Salzbourg est très important (financièrement). Un exploit d'aller en huitièmes de finale de la C1 ? C'était surtout historique d'avoir remporté la Ligue 1. En signant à Lille, je ne pensais pas qu'on pourrait être champion de France. Je venais pour jouer. Ce que j'aurais appris de Lille et de la France quand je quitterais le LOSC ? Le Français et la tactique. Quand je suis arrivé ici, j'étais jeune et je courais partout. Maintenant, je suis plus intelligent, je comprends mieux les matches".