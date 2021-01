Lille-Reims (2-1) - Lille bat Reims au bout du suspens

Moins fringants depuis le début de l'année, les Lillois ont renversé in extremis le Stade de Reims dans les derniers instants pour l'emporter.

Mené au score et gêné par le bloc du pendant de longues minutes, est parvenu à renverser Reims grâce à des buts de Bamba et David.

La première véritable occasion de la rencontre est pourtant pour les Champenois et le jeune Nathanaël Mbuku, qui ne trouve pas le cadre de Mike Maignan depuis l'entrée de la surface. Bien en place, les Rémois gênent beaucoup les Dogues, privés de Burak Yilmaz et Renato Sanches.

Les Nordistes peinent ainsi à vraiment se montrer dangereux sur le but de Rajkovic, malgré les qualités de percussion de Bamba et Yazici, notamment.

Et c'est même Reims qui ouvre finalement le score après un petit numéro de son N°10 Zeneli depuis le côté gauche et une frappe non repoussée par Maignan (0-1, 36e).

Devant au score, Reims continue de poser des problèmes à son adversaire. Benjamin André force tout de même Rajkovic à une grosse parade de la tête sur un corner. Pas suffisant pour revenir avant la pause.

Mais c'est finalement chose faite dès le retour des vestiaires à la suite d'un ballon bêtement perdu par l'arrière-garde rémoise qui profite à Jonathan Bamba, auteur d'un belle frappe enroulée poteau rentrant (1-1, 48e).

Lille va mieux, le jeu est plus tranchant de la part des hommes de Christophe Galtier, qui se montrent plus régulièrement dangereux. Reims opère en contres, mais à l'exception d'une dizaine de minutes après l'heure de jeu - marquées notamment par un arrêt de Maignan devant Mbuku - les protégés de David Guion subissent désormais.

Yazici, David ou Bamba, encore, se procurent des situations, mais sans parvenir à donner l'avantage aux Dogues, malgré les encouragements de Christophe Galtier depuis le banc de touche.

Le Canadien se montre enfin opportuniste sur un ballon mal repoussé par Rajkovic à l'entame du temps additionnel pour offrir une victoire qui semblait les fuit aux Lillois (2-1, 90e+1).

Une victoire à l'arrachée qui permet aux Dogues de revenir à hauteur du PSG en tête du classement et de mettre la pression sur , qui accueille Metz dans la soirée. Première défaite pour Reims depuis plus d'un mois.