Lille-RB Salzbourg : "Il n’y a aucune envie de départ", affirme l'ex-Parisien Antoine Bernede

Malgré un temps de jeu réduit à une portion infime, Antoine Bernede a accepté de répondre aux questions de Goal. Avant de retrouver la France, qu'il a quittée en février 2019, l'ancien Parisien revient sur son départ du PSG, sa vie à Salzbourg, les deux blessures à une même cheville qu'il a eues à un an d'intervalle jour pour jour. Et n'oublie pas de parler de son début de saison difficile, tout en assurant qu'il souhaitait s'imposer au RB Salzbourg.

Face à Lille, ce mardi, Salzbourg a l'occasion de se qualifier pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la Ligue des champions. Est-ce une pression supplémentaire ?

Au contraire, c’est une bonne pression. Il faut prendre ce match avec beaucoup de plaisir et donner le meilleur de soi-même.

Depuis ton arrivée à Salzbourg, tu as aussi connu deux blessures identiques à exactement un an d'intervalle. Comment on ressort de cette épreuve ? Plus fort ou avec des doutes sur son physique ?

J’ai eu la même blessure à un an d’intervalle, jour pour jour. Ça fait partie d’une carrière et d’en sortir meilleur, de revenir plus fort. Je n’ai aucun doute sur mon physique et ça n’a pas fait changer mes objectifs. Je sais où je veux aller…

Tu as quitté la France il y a presque trois ans. En quoi partir a-t-il eu du bon ? Et en quoi Salzbourg est un environnement parfait pour progresser ?

En février, ça fera trois ans que je suis parti. Ça m’a permis d’apprendre une nouvelle culture et de maîtriser une nouvelle langue. Ce qui a aussi permis de faciliter mon adaptation. Salzbourg est un club qui donne la chance et qui permet aux de se perfectionner grâce à leur philosophie et leurs installations. C’est vraiment du top et chaque jour, j’ai la chance d’en profiter.

Depuis le début de la saison, tu as peu joué avec Salzbourg. Comment tu expliques cela ?

En effet, j’ai peu joué depuis le début de saison. Il y a une forte concurrence avec des internationaux qui ont du talent. Ça fait partie du jeu. Il y a des moments où on joue plus et d’autres moins. Mais le football va tellement vite, dans un sens comme dans l’autre. Je l’ai déjà vu à travers d’autres joueurs. En toute humilité, je crois en mes capacités à jouer dans ce club. Et je n’ai aucune inquiétude car le club me fait confiance et me soutient au quotidien.

Envisages-tu de partir durant le mercato d’hiver ?

J’ai récemment fait le point avec la direction sportive. Ces membres m’ont assuré que leur vision de moi n’a pas changé et qu’ils étaient contents que je sois autant impliqué dans le projet. J’ai été recruté pour mon profil de jeu qui colle parfaitement à leur philosophie, avec pour objectif de faire de moi un cadre de l’équipe. Il faut que je continue à être patient et à travailler dur. Idem pour le coach qui dès la prise de ses fonctions m’a fait part de ce qu’il attendait de moi : il voulait faire de moi un cadre et un leader de l’équipe. Il est aussi satisfait de mon professionnalisme au jour le jour. Cela me motive davantage. Je suis quelqu’un qui accepte les défis, qui a des objectifs et il est clair et net qu’il n’y a aucune envie de départ durant le prochain mercato. Je compte aider le club dans ses projets à venir.

Durant le mercato d'hiver 2019, tu avais choisi de quitter le PSG, ton club formateur ? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ?

C’était un choix cohérent et logique au vu de mon niveau à l’époque et que devant moi il y avait des joueurs de classe mondiale. Tous les jeunes ne peuvent pas tout de suite avoir le niveau pour jouer en équipe première dans un top 5 mondial. Il faut être réaliste, patient et parfois chercher un palier intermédiaire qui permet de se développer.

Tu fais partie de la longue liste des jeunes formés au club qui finissent par quitter le PSG à la fin de leur contrat aspirant ou de leur premier contrat pro. Pourquoi Paris n'arrive pas à les garder ? Que doit-il faire pour les garder ?

Il ne faut pas dire que Paris n’arrive pas à garder ses joueurs. Chaque cas est différent. Il n’y a pas de place pour tous les jeunes. Il faut dire aussi que ce n’est pas spécialement un problème pour Paris car tous les grands clubs connaissent ce problème. Et puis ce que Paris a fait ces dix dernières années déjà, c’est exceptionnel.

On dit aussi que quitter la région parisienne est une bonne chose pour progresser. Confirmes-tu cela ? Et si oui, pourquoi ?

Cela dépend du joueur. Pour ma part, c’était nécessaire de vivre une nouvelle aventure . J’avais besoin d’avoir davantage d’espace et de temps de jeu avec une concurrence par rapport à mon niveau de 2019 où je n’étais pas forcément prêt.