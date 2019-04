Lille-PSG : Terminer en beauté

Le sacre manqué de dimanche dernier rappelle que rien n'est simple au PSG. A Lille, ce soir, les Parisiens ont encore une chance de se rattraper.

Après la désillusion au Parc des Princes, dimanche dernier, d’être sacré champion de devant son public, le PSG a quand même les moyens de se racheter, ce soir, à . Face à son dauphin, les Rouge et Bleu peuvent remporter le titre avec l’art et la manière. En tout cas, c’est que les fidèles attendent, à minima.

Mais cela ne sera pas chose aisée, le s’attaque à un gros morceau. Thomas Tuchel le sait et se méfie : “J’aime beaucoup parce qu’ils ont beaucoup de qualités individuelles et collectives. L’entraineur est bon. À mon avis c’est l’une des meilleures équipes pour faire des contre-attaque en Europe. Il y a beaucoup de vitesse, d’énergie et de talent. Ils font des contres avec les quatre attaquants. Ils sont constants et pour moi c’est mérité qu’ils soient notre dauphin”, expliquait-il en conférence de presse d’avant-match.

Le coach allemand devra réitérer la performance de haut vol de son équipe le 2 novembre dernier, lors de la première confrontation des deux équipes cette saison : “À l’aller, au Parc, c’était l’un de nos meilleurs matches, il faudra faire aussi bien à Lille”. Mais difficile avec les armes qu’il a à sa disposition. Neymar et Cavani encore indisponibles, certains joueurs sont incertains, et non des moindres comme Di Maria, Marquinhos, Kehrer, Choupo-Moting ou encore Diaby.

Les derniers efforts du PSG, dans la douleur

Le tacticien parisien ne comptait pas décrocher le 8è titre du club avec facilité, ce n’est pas dans son ADN. Il a encore quelque chose à prouver en L1, si l'ont met de côté la finale de qui attend ses hommes, le 27 avril prochain. “Lille aime défendre dans leur camp pour avoir de l’espace pour les contre-attaques. Au Parc ils ont défendu très bas donc c’était difficile pour eux. On a été discipliné et on a couvert très haut. C’est un bon test et un bon défi pour nous. On veut pousser le match dans le camp adverse et Lille très bas. Lille n’aime pas presser haut et je ne m’attends pas à ça mais on doit s’attendre à tous les scenarii”.

Telle a été la signature de Thomas Tuchel tout au long de la saison, rendre les joueurs polyvalents, éviter une trop grosse concurrence à certains postes, combler le manque d’hommes aux points stratégiques. Et alors même que le club de la capitale devrait, à ce moment de la saison, juste conclure, le bricolage est encore de rigueur. “L’effectif est très bon, mais à mon avis pour se battre dans les meilleures compétitions, se préserver toute la saison, il faut plus de joueurs qui sont habitués à jouer 45, 50 ou 60 matches. C’est nécessaire pour garder notre niveau. J’ai essayé beaucoup de choses pour pallier les absences mais c’est mieux d’avoir tout le monde. Pendant plusieurs semaines j’ai eu 14 joueurs à l’entrainement mais les joueurs n’ont jamais lâché. C’est exceptionnel”, a-t-il analysé.

Si face à la tâche a été rude, les deux buteurs au Parc, Choupo-Moting et Kehrer ne pourront peut-être pas sauver la mise cette fois-ci. Les Dogues, qui n’ont plus enchaîné 2 défaites consécutives à domicile depuis février 2017 n’ont certainement pas envie de laisser Paris fêter son titre sur leur pelouse.