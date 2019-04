Lille - PSG | Horaire, streaming, TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Paris a l'occasion ce dimanche de plier les débats concernant le titre de champion en dominant le LOSC sur ses terres.

Accroché la semaine dernière par à domicile (2-2), le PSG a manqué l'opportunité d'assurer le sacre devant son public. Les Franciliens vont devoir se racheter en allant cueillir le succès qui leur manque pour valider le titre sur la pelouse du LOSC, qui n'est autre que leur dauphin et dernière équipe à pouvoir mathématiquement une chance les priver du trône. Logiquement, personne n'a des doutes sur le fait que Paris va être champion. Toutefois, plier le suspense sur la pelouse d'une belle équipe nordiste et qui réalise une saison hors norme est autrement plus marquant que de le faire la semaine d'après face à un toujours en convalescence.

En conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel l'a dit; il veut que ses hommes terminent le travail ce dimanche. Ça serait une bonne façon de préparer le grand rendez-vous qui arrive face à Rennes en finale de la , mais aussi pour montrer que cette formation n'est pas rassasiée. Elle a encore des records à aller chercher, et il est toujours bon de faire le plein de points même lorsqu'on n'y est pas vraiment contraints. Enfin, pour l'équité du championnat, il vaut toujours mieux un PSG qui se donne à fond, qu'un autre qui traine les pieds et pense déjà à l'intersaison.

Côté lillois, on aborde ce rendez-vous avec la même détermination que dans le camp d'en face. Deuxièmes au classement avec un bon matelas sur le troisième (5 points), les Dogues se présentent à ce duel sans trop de pression. Et, c'est le contexte idéal pour pouvoir livrer une bonne prestation, sans avoir peur des conséquences qu'un faux-pas pourrait engendrer. Nicolas Pepé et ses coéquipiers ont encore une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Et ils savent qu'un bon résultat face à l'ogre parisien ne peut que les galvaniser en vue de la dernière ligne droite de l'exercice.

Match -PSG Date Dimanche 14 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne Canal+.

Chaîne TV française Streaming Canal+ MyCanal

COMPOS PROBABLES

Christophe Galtier, le coach nordiste, déplore seulement deux absences pour ce choc face aux Parisiens. Il est privé de Rafael Leao, suspendu, et Thiago Maia, malade. Hormis cette paire, le groupe nordiste est au complet.

En l'absence de Leao, c'est Loic Rémy qui devrait tenir la pointe de l'attaque nordiste. L'ancien Marseillais va ainsi pouvoir honorer sa troisième titularisation de rang.

Equipe probable : Maignan; Celik, José Fonté, Soumaoro, Y. Koné; Thiago Mendes, Xeka - Ikoné, Bamba, Pepé; Rémy.

Paris se présentera à ce match, décimé par plusieurs absences. Même s'ils ont repris l'entrainement collectif cette saison, Edinson Cavani et Neymar ne sont pas encore prêts à retrouver la compétition. A ces deux absences s'est ajoutée celle de Marquinhos. A l'instar de ses partenaires, le Brésilien n’a pas participé à la séance collective samedi. Il s’est entraîné avant le groupe, seul, accompagné d’un kinésithérapeute.

En revanche, Thomas Tuchel devrait pouvoir compter sur les retours de Thomas Meunier et d'Angel Di Maria. Le duo s'est bien préparé ces derniers jours et se tient prêt à rejouer. Il y a peu de chances cependant pour que ça soit dès l'entame du match.

À noter que des incertitudes persistes concernant les participations de Moussa Diaby, Eric Choupo-Moting et Thilo Kehrer. Ce dernier est même fortement douteux. À noter que Tuchel peut aussi prendre en considération le fait que son jeune compatriote, de même que Kimpembe et Verratti sont sous la menace d'une suspension pour le rendez-vous au Stade de France en cas d'un nouveau jaune.

Equipe probable du PSG : Areola; Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Meunier; Verratti, Paredes - Daniel Alves, Draxler; Mbappé, Nkunku.