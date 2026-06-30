Le Real Madrid s'est lancé dans la course pour recruter le Marocain Ayoub Bouadi, qui brille avec les Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde. À seulement 18 ans, ce milieu de terrain complet, polyvalent et créatif, solide défensivement malgré son inexpérience.

Selon le quotidien espagnol « Sport », les qualités de la « perle de Lille » ont déjà alerté les plus grands clubs européens, même s’il n’a pas encore révélé tout son potentiel. il a néanmoins impressionné avec son club de Lille, où il a été titularisé et a livré des performances solides lors des deux matchs contre le Brésil et l’Écosse, avant que son entraîneur, Mohamed Wahbi, ne lui accorde un peu de repos face à Haïti.

Formé au LOSC depuis 2021, il a rapidement intégré l’équipe première et s’y est imposé comme un élément clé cette saison, avec 42 matchs au compteur. Sous contrat jusqu’en 2029, Sa valeur marchande a grimpé de 28 à 50 millions d’euros depuis le début de la saison, mais le LOSC espère tirer 80 millions d’euros de sa vente afin d’ouvrir les enchères entre les prétendants.

Cette opération s’annonce donc disputée, plusieurs grands clubs surveillant de près ses premiers pas. Le Real Madrid a récemment rejoint la liste des prétendants, déjà longue, aux côtés du Paris Saint-Germain, de Barcelone, le Bayern Munich et l’Inter Milan. Toutefois, les formations de Premier League semblent les plus déterminées : Manchester City en pole position, suivi de près par Arsenal, Liverpool et Chelsea.

La direction lilloise souhaite toutefois le conserver une saison supplémentaire pour optimiser la plus-value de son futur transfert et s’appuyer sur lui en Ligue des champions, après la troisième place obtenue en Ligue 1. Réputé pour former puis vendre ses talents, le LOSC a déjà engrangé des sommes colossales grâce aux départs de Leny Yoro, Osimhen, Pepe, Liao ou encore Eden Hazard.

Selon ESPN, le LOSC privilégie un départ vers la Premier League, avec Manchester City en pole position, plutôt que de renforcer le Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont déjà pris contact pour s’informer des conditions d’un transfert. Enzo Maresca ayant exprimé son intention de recruter le milieu de terrain français pour pallier le départ éventuel de Bernardo Silva.

Le Real Madrid suit aussi le dossier, sans pour autant faire de cette piste sa priorité immédiate. Lille garde donc l’option merengue ouverte, conformément à sa stratégie de recrutement de jeunes talents. L’entourage madrilène ne dément pas cet intérêt et pourrait soumettre une offre si ses autres cibles venaient à échapper au club.