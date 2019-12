Lille, Pied : "Avoir une attitude irréprochable"

Le défenseur de Lille veut respecter les autres équipes du groupe et tout donner pour faire un résultat à Stamford Bridge.

va jouer pour l'honneur face à ce mardi soir. Le LOSC se retrouve dans la peau de l'arbitre du groupe puisque s'ils ne jouent pas le jeu, ils aideront Chelsea à se qualifier et priveront donc l' ou Valence d'une place en huitième de finale. Qui plus est, Lille aimerait sortir de cette par la grande porte avec un succès pour terminer cette campagne. Jérémy Pied l'a avoué en conférence de presse, Lille se déplace à Londres avec la ferme intention de décrocher un résultat.

"Ce que j'aimerais, c'est que nous ayons une attitude irréprochable, ne serait-ce que pour aller chercher un résultat ici. Ce sera difficile. Ça passera par un bon esprit. Par mettre les bons ingrédients que nous avons mis lors de nos trois derniers matches de L1. Chacun s'est battu pour son coéquipier. C'est l'attitude à adopter pour la L1 et les deux Coupes françaises. Cette attitude nous sera bénéfique pour le reste de la saison", a expliqué Jérémy Pied.

"Personne ne nous empêche de rêver"

"Nous ne sommes pas là pour faire un entraînement. En face, Chelsea joue une qualification. On est là pour respecter ça. Des joueurs ont des choses à montrer. Il ne suffit pas seulement d'aller sur le terrain et de profiter des paillettes. Même si on sait qu'obtenir un résultat sera très difficile. Mais personne ne nous empêche de rêver. Tout le monde n'a pas forcément joué cette compétition", a ajouté le défenseur du LOSC.

Le latéral de Lille ne s'est pas plaint de son statut : "Chacun veut goûter au plaisir de la Ligue des Champions et chacun se donne à 100% pour pouvoir tenir sa place. La frustration ne fait pas partie de mon caractère. Avoir encore envie de disputer tous les matches, c'est important pour le groupe. Je fais tout pour être titulaire. Je me réveille pour ça chaque matin. Le but du jeu est de rester positif et de donner un maximum de difficulté au coach dans ses choix. Une fois que j'ai l'opportunité de jouer, je dois répondre présent. Même si je n'ai pas beaucoup joué, j'ai prouvé au coach qu'il pouvait compter sur moi".



Enfin, Jérémy Pied a eu un mot pour Renato Sanches. Le Portugais a connu des débuts difficiles mais va beaucoup mieux depuis trois semaines : "Renato Sanches est arrivé avec beaucoup d’attente autour de lui, ce n’est pas facile de s’adapter. Aujourd’hui il nous prouve qu’on peut compter sur lui, il montre qu’il peut faire des différences, c’est bien autant pour lui que pour l’ensemble du groupe, il amène de la confiance et de l’énergie".