Lille OSC – Jonathan David : "Fonseca sait que je suis un n°9 mais il me voit très bien jouer ailier"

Jonathan David s'est confié à Prime Video et évoque son nouveau poste sur le terrain depuis l'arrivée au club de Paulo Fonseca.

Avant la rencontre entrer le LOSC et le PSG, dimanche à 20h45, l'attaquant des Dogues, Jonathan David, a accordé un entretien à Prime Video dont voici un premier extrait.

L'interview sera diffusée en intégralité le dimanche 21 août (avant LOSC-PSG) dans l'émission « Dimanche Soir Football » à 19h sur Prime Video. Une émission accessible pour tous, sans abonnement.

Ce que Paulo Fonseca attend de David

Au micro de Prime Video, le Canadien a évoqué son nouveau rôle puisqu'il est passé d'attaquant axial à ailier avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Paulo Fonseca : « Le coach m'a surtout expliqué mon rôle et ce qu'il voulait de moi à ce poste-là. Il sait que je suis un n°9 mais il me voit très bien jouer là aussi et il pense que pour l'équipe, c'est ça qui est mieux pour l'instant. Et après on s'est quittés sur ça. »

« Bayo libère beaucoup d'espaces pour moi »

Jonathan David s'est ensuite confié sur sa relation avec Mohamed Bayo, recruté cet été par le LOSC en provenance du Clermont Foot. C'est d'ailleurs le Guinée qui occupe désormais la pointe de l'attaque lilloise : « Je ne pense pas que ça me soulage, c'est un rôle dans lequel je peux jouer mais je pense qu'il occupe très bien ce poste. C'est quelqu'un de très imposant physiquement et qui attire beaucoup l'attention des défenseurs. De ce point de vue-là, ça libère beaucoup d'espaces pour moi que je peux exploiter. »