Lille-Nîmes - José Mourinho de nouveau présent en tribunes

Sans club depuis son départ de Manchester United la saison dernière, José Mourinho est présent dans les tribunes du Stade Pierre Mauroy ce dimanche.

Libre de tout contrat depuis son départ de en cours de saison dernière, José Mourinho est libre de profiter du football comme il l'entend. En véritable passionné, le Portugais écume les différentes enceintes européennes, suivant d'un oeil averti ce qui se fait un peu partout sur le continent.

José Mourinho apprécie le stade Pierre Mauroy

Et force est de constater que le LOSC est une destination appréciée de l'ancien technicien des Red Devils, aussi passé par l' et le durant sa carrière. En effet, José Mourinho, qui avait déjà assisté à la rencontre de championnat entre et (0-0) la saison dernière, est de nouveau présent dans les tribunes du Stade Pierre Mauroy ce dimanche, où les Dogues affrontent les Crocodiles du Nîmes Olympique pour le compte de la 9ème journée de .

"Je suis un homme qui a travaillé dans quatre pays différents, j’aime connaître d’autres cultures, j’aime beaucoup apprendre tout le temps (...) Travailler dans un nouveau championnat serait une expérience fantastique. Pour l’instant je suis tranquille, j’essaie de vivre du mieux possible avec la famille et les amis et de travailler tranquillement pour espérer avoir l’opportunité de revenir au football", avait confié l'entraîneur lors de sa dernière venue dans le Nord.

Reviendra-t-il en rejoignant le banc d'une équipe de ? Si la plupart des places sont prises, José Mourinho n'avait pas dit non à une éventuelle venue dans l'Hexagone, lui qui avait même loué sa qualité à plusieurs reprises ces derniers mois.