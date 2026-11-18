Comment regarder Lille-Lyon avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour changer votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour changer votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille reçoit Lyon à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq, pour une rencontre de Ligue 1 qui compte beaucoup pour les deux clubs au classement.

Deuxième de Ligue 1, Lille aborde ce match après une victoire 2-1 contre Rennes, qui a porté à trois rencontres sa série d’invincibilité en championnat. L’équipe de Davide Ancelotti obtient ses résultats en faisant preuve d’une certaine solidité défensive, même si sa campagne en Ligue des champions a donné des résultats contrastés.

Lyon, cinquième, arrive dans une forme moins convaincante. L’équipe de Carlos Vicens s’est inclinée 2-0 face à Brest lors de sa dernière sortie en Ligue 1 et reste sur deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont un revers 3-0 contre Hoffenheim en Ligue Europa.

Les absences dans les deux effectifs compliquent encore la donne. Lille devra se passer d’Ayase Ueda et de Hamza Igamane, tandis que Lyon sera privé de Steeve Kango, Tyler Morton et Pavel Sulc.

Lyon a remporté trois des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, dont une victoire 1-0 dans ce stade en février 2026. Lille tentera d’inverser cette tendance récente à domicile.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour regarder Lille-Lyon en direct, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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