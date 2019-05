Lille - Lopez : "Pépé ? Pas une invitation au PSG mais je serais très heureux de le voir continuer en Ligue 1"

Le président du LOSC pense que Nicolas Pépé fera le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Lopez aimerait le voir rester en Ligue 1.

Gérard Lopez, le président du LOSC, s'est confié dans un entretien accordé au Parisien.

De la en passant par le futur de Nicolas Pépé mais aussi le nom de José Mourinho, il a évoqué de nombreux sujets avant le déplacement de sur la pelouse de en (dimanche, 21h00).

La Ligue des champions

On la prépare depuis le mois de novembre. On a en tête les joueurs qui risquent de partir et ceux qu’on devrait signer. On a la volonté de renforcer notre culture d’un jeu offensif et spectaculaire avec beaucoup de transitions rapides. Les joueurs qui nous intéressent entrent dans cette vision.

Si on est en C1, on renforcera juste davantage le groupe sur un ou deux postes. On a toujours ce temps d’avance et on aura une équipe compétitive. On n’ira pas jouer une Coupe d’Europe juste pour se dire qu’on a participé.

Nicolas Pépé

Ce n’est pas un secret : on a beaucoup d’approches pour Nicolas Pépé et on ne pourra jamais s’aligner sur le salaire qu’il pourra avoir ailleurs. Il est clair qu’il va partir dans un grand club.

Je veux qu’il aille dans un club qui lui donne les moyens d’aller au-delà de ce que peut faire le Losc. La nationalité importe peu. Ce n’est pas une invitation au PSG mais je serais très heureux de voir Nico continuer d’évoluer en L1 et en , il n’y a qu’un seul club qui peut se permettre d’avoir un joueur comme lui. Mais il est très suivi dans tous les championnats. Nico est très réfléchi et a une approche très cartésienne du foot, il fera le meilleur choix.

Le futur de Luis Campos

Luis a reçu des offres absolument énormes ( , , , selon le Parisien). J’ai vu les offres et je sais ce qu’il peut valoir pour d’autres clubs. Pour moi, c’est le meilleur recruteur au monde. Mais il sera là la saison prochaine et il le sera pour un bon bout de temps. S'il est aussi mon ami, il croit totalement à ce projet. Il l’a prouvé en refusant ce type d’offres.

José Mourinho souvent présent dans le stade à Lille

Mais il suffit de regarder la liste des clubs qui envoient des observateurs à tous nos matchs. C’est le gratin du foot européen. On est le club le plus scouté de France. José Mourinho est un ami de Luis mais c’est une fierté qu’il soit là et qu’il parle en bien de ce que propose l’équipe de Christophe. Mais comme il ne va pas rester longtemps sans club, il regarde aussi des joueurs en particulier…