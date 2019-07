Lille, Lopez : "Ne pas faire de la figuration en C1"

Le propriétaire de Lille a envie de monter un effectif capable d'être compétitif en Ligue 1 mais aussi en Ligue des champions.

Deuxième de la saison dernière, va devoir réaliser une brillante intersaison pour continuer sur sa lancée. Le LOSC vient d'enregistrer le départ de Thiago Mendes et va en connaître encore d'autres d'ici quelques semaines. Pour pouvoir assurer sur tous les tableaux, le dauphin du PSG la saison dernière va devoir drastiquement se renforcer, c'est la volonté affirmée par Gérard Lopezdans les colonnes de L'Equipe ce jeudi.

"Inquiet qu'il n'y ait que deux arrivées ? Il est normal que l'environnement soit impatient. Nous le sommes tout autant car nous avons commencé la matrice de notre recrutement en octobre. Six semaines après, on avait notre première "short list'' . On avait six noms pour chaque position. On se prépare à une blessure, une éventuelle volonté de départ ou une offre importante. On avait trois bons de sorties (Soumaoro, Thiago Mendes et Pépé). Aujourd'hui, on a gardé quarante profils", a confié Gérard Lopez.

"Aucune inquiétude pour la vente de Pépé"

Le propriétaire de Lille veut un effectif plus étoffé et confirme le probable départ de Youssouf Koné : "Il termine la CAN avec le . S'il part à on a déjà signé Reinildo. Et on a une liste très courte pour un deuxième joueur à ce poste. On travaille pour que Christophe Galtier ait le gros de son effectif rapidement. Si on se remémore l'été 2018, on était dans la même situation. Cela ne nous a pas empêchés de faire une bonne saison (2e de ). Le système de jeu sera inspiré de celui de 2018-2019 avec de la vitesse, des projections vers l'avant. Seuls certains types de joueurs coïncident avec ce projet. (...) On sait que notre effectif sera plus large, compétitif et avec plus de rotations pour répondre aux différentes compétitions. On préfère montrer que de parler. On n'accepterait pas de faire une saison dans la deuxième moitié de tableau en L1 ou de la figuration en . C'est notre ambition.".

Gérard Lopez a évoqué le manque que va laisser Nicolas Pépé dans l'équipe et son départ : "C'est un joueur exceptionnel. Mais on va avoir deux joueurs de couloir dont Luiz Araujo qui est là. 2019-2020 sera sa saison. Et on prendra un autre joueur qui a le potentiel de Nicolas. Souvenez-vous quand il est arrivé en 2017. C'est la force du staff de faire progresser les joueurs. Jonathan Ikoné, autre exemple, était un bon joueur de couloir à . Il est devenu un grand numéro dix qui a grandi au LOSC. Nous voulons distribuer les responsabilités à toute l'attaque. Jonathan Bamba et Ikoné devront marquer plus. Et les vingt-cinq joueurs vont plus tourner en raison de la C1".

"On surestime le montant du transfert de Pépé ? On ne surestime rien. On sait quelles sont les propositions. Je voulais aussi clôturer son transfert avant la CAN. À la demande de son entourage, on a attendu un peu. Et Nico nous a dit qu'il voulait se concentrer sur la CAN. Il veut aussi discuter avec les entraîneurs. Je n'ai pas d'inquiétude. On verra les faits. Son entourage a une destination préférée (PSG). En soi, cela ne pose pas de problème. Les discussions se font avec des clubs prestigieux ( , Inter, ) où il sera bien. Après, tout le monde a le droit d'avoir des préférences", a conclu le propriétaire de Lille.