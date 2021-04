Lille, Létang déplore "le manque de méritocratie" de la Super League

Le président du LOSC s'est montré farouchement opposé à la Super League.

Leader de Ligue 1, le LOSC est en bonne passe pour se qualifier pour la Ligue des champions. Mais avec la crise traversée par le football européen et la création de la Super League par douze des plus grands clubs européens, nul ne sait aujourd'hui à quoi ressemblera la plus prestigieuse compétition de l'UEFA la saison prochaine. Lille est l'exemple parfait du genre de club qui sera lésé en cas de création de la Super League puisque le LOSC ne sera pas de la partie.

Pour le moment, aucun club français n'a accepté l'invitation à la Super League. Jean-Michel Aulas a même affiché son opposition envers cette nouvelle compétition sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à Canal + dans le Late Football Club, Olivier Létang, président du LOSC, a donné son avis sur la création de la Super League et estime qu'elle va à l'encontre des valeurs du sport et du football en Europe.

"Je pense qu'il faut déjà prendre une posture qui ne doit pas être personnelle, c'est une posture qui doit être liée aux valeurs du sport en Europe. Le principe d'une ligue fermée ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude en Europe dans le sport, on a l'habitude de la méritocratie, que celui qui performe sur le terrain, celui qui gagne, ait le droit de participer à une compétition. Si on regarde le classement de la Premier League, aujourd'hui il y a quatre équipes qui font partie de cette Super League mais qui ne seraient pas qualifiées pour la Ligue des champions l'année prochaine si le championnat s'arrêtait aujourd'hui", a expliqué le président du LOSC.

"L'important, c'est l'unité"

L'article continue ci-dessous

"Une crainte pour Lille ? C'est une crainte pour le sport. Vous avez évoqué les effets d'annonce, le serpent de mer dont on a l'habitude depuis dix ans, vingt ans, pour la première fois il y a des actes qui sont plus importants puiqu'ils ont démissionné de leur mandat à l'UEFA et à l'ECA. Je ne suis pas plus inquiet pour Lille que pour le sport. Je considère qu'un club qui se qualifie sur le terrain doit participer à une compétition, c'est la position de Lille. Cela paraît difficile à accepter que des clubs qui ont performé sur le terrain ne participent pas à des compétitions", a ajouté Olivier Létang.

Le président de Lille a félicité les décisions du PSG et du Bayern Munich de s'opposer à la Super League : "Vous évoquiez le président de Lyon, Jean-Michel Aulas je l'ai eu dans l'après-midi, nous avons évoqué le sujet. On a également eu une discussion avec les clubs de Ligue 1 cet après-midi. Ce qui est important c'est l'unité. L'unité qu'on a trouvé sur ce sujet. Jean-Michel Aulas évoquait le Paris Saint-Germain. Il faut féliciter la position du PSG et de son président Nasser-Al Khelaïfi qui sont restés solidaires avec les autres clubs français".

"Cela a été le cas aussi, et ça n'est pas neutre, du Bayern Munich qui est pour moi une référence au niveau mondial et européen. Quand on a cette solidarité, cette unité, c'est important. J'ai parlé de la méritocratie, le football est le sport le plus populaire au niveau mondial, parce que tout le monde peut y jouer et c'est celui où il y a le plus d'incertitudes. Dans la période actuelle qui est difficile, c'est le moment où il faut être solidaire. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. On touche à l'essence du sport. Comment vous pouvez dire à des joueurs, à une communauté, qui s'est qualifié pour une compétition européenne, vous méritez mais vous ne pouvez pas y allez ?", a conclu Olivier Létang.