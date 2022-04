Lille-Lens : Les supporters lensois ont réservé un accueil fou aux joueurs après le derby

Presque vingt ans qu'ils attendaient ça. Le RC Lens est allé remporter le derby en terre lilloise samedi soir, provoquant une immense joie chez ses supporters.

Un magnifique comité d'accueil

Interdits de déplacement à Pierre Mauroy, ces derniers ont donc massivement attendu le retour des joueurs au centre d'entraînement de la Gaillette, vers 1h du matin, pour leur réserver un accueil à la hauteur de l'événement.

Ils étaient ainsi plusieurs centaines à être venus chanter pour les leurs, à grands renforts de fumigènes.

INCROYABLE ARRIVÉE DES LENSOIS À LA GAILLETTE À 1H DU MAT'. LA RÉGION EST SANG ET OR 🔥🔥🔥🔥 #LOSCRCL pic.twitter.com/RbqTtimJQE — Flo Caffery (@flocaffery) April 16, 2022

Une joie également partagée par le chauffeur du car des Sang et Or, qui a célébré la victoire dès le départ de Pierre Mauroy, avec plusieurs coups de klaxon qu'à peu goûté José Fonte, en train de s'exprimer devant la presse.

Une fin de saison haletante

Rapidement devant de deux buts grâce à Frankowski puis Kalimuendo, les hommes de Franck Haise ont ensuite résisté au retour des Dogues, malgré le but de Xeka juste avant la pause.

"Les coeurs lensois peuvent être fiers de leur équipe, comme on peut être fier d'eux. On a public à part, et j'ai des joueurs à part", pouvait savourer le coach Franck Haise au coup de sifflet final.

Avant de se projeter sur une fin de saison qui s'annonce déjà passionnante : "On ne se fixe pas de limite. Gardons cette humilité et cette mentalité qui permettent de déplacer des montagnes et continuons à avancer."

Revenus à quelques points seulement des places européennes, les Lensois auront l'occasion de communier avec leur public dès mercredi soir contre Montpellier, dans un Bollaert qui s'annonce bouillant.