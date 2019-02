Lille, le coup de gueule de Christophe Galtier : "Ma suspension, je trouve ça disproportionnée"

L'entraîneur de Lille, suspendu trois matches, a manifesté son mécontentement et est agacé par la suspension d'Adama Soumaoro.

Lille a été frappé de plein fouet par la commission de discipline. La Fédération Française de Football a rendu son verdict ce vendredi et Christophe Galtier a écopé de trois matches de suspension tandis qu'Adama Soumaoro a lui écopé de quatre matches. Un huitième de finale de Coupe de France face à Rennes qui coûte donc cher aux lillois. En plus de la défaite, les Dogues perdent leur capitaine pour plusieurs matches.

En conférence de presse, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne est apparu agacé après le verdict : "La suspension d’Adama Soumaoro ? Il a été expulsé à la 18e minute, donc ça fait 5 matches, et non 4. C’est beaucoup. Je ne sais pas si Adama et le club feront appel. Il faudra prendre son mal en patience". Yves Dabila ou Gabriel sont les candidats les plus sérieux pour remplacer le défenseur central ce dimanche.

"Si j'avais été l'entraîneur d'un autre club j'aurais eu la même sanction ?"

Christophe Galtier a réagi à sa sanction qu'il trouve injuste et infondée : "Ma suspension, je la trouve disproportionnée. Elle est incompréhensible à mes yeux. Hier, quand je suis rentré en commission de discipline, j’avais donc toute la commission ainsi que son président devant moi. Ce dernier m’a dit d’être à l’aise car je n’entrais pas dans un tribunal, que je n’allais pas être jugé. En fait, c’était un peloton d’exécution".

J’aurais préféré qu’on me dise précisément où j’allais plutôt que de me mentir et de me faire des grands sourires en me disant qu’on m’avait compris pour que moins de 24 heures après, on me sanctionne aussi lourdement. Je trouve ça disproportionné. On me reproche des paroles envers Julian Stephan à la fin du match, des propos dégradants. Je me suis expliqué, c’est comme ça", a ajouté l'entraîneur de Lille.

Dans le même temps, Thomas Tuchel a écopé de deux matches de suspension avec sursis. Christophe Galtier s'est un peu interrogé sur l'objectivité de la commission : "Ma sanction renvoie à la réflexion de savoir si le LOSC est un grand club ou non. Est-ce que si j’avais été l’entraîneur d’un autre club, j’aurai écopé de la même sanction ? Je n’en suis pas sûr... On va prendre notre mal en patience. Mais le plus embêtant reste l’indisponibilité d’Adama".