Lille - José Fonte : "Un peu déçus de cette performance-là"

L'expérimenté défenseur et capitaine du LOSC n'a pas apprécié le visage affiché par son équipe face au PSG, dimanche soir, au Stade Pierre Mauroy.

Tenu en échec par le Paris Saint-Germain (0-0), dimanche soir, au Stade Pierre Mauroy, le LOSC a repris le fauteuil de leader de , provisoirement occupé par l'Olympique Lyonnais après sa large victoire face à l'OGC Nice (1-4). Premiers, les Dogues ont toutefois été moins enthousiasmants qu'à l'accoutumée face au PSG.



Malgré une équipe remaniée, le Champion de a en effet nettement dominé dans le Nord, face à des Lillois privés de ballons et peu inspirés en phases offensives. Au micro de la chaîne Téléfoot, José Fonte, défenseur central et capitaine du LOSC, n'était d'ailleurs pas satisfait de la prestation livrée face aux Franciliens.

"Peut-être qu'aujourd'hui on a été un peu moins bien, physiquement"

"Quand tu ne peux pas gagner, ne perds pas. On a fait un match... Ce n'était pas nous, offensivement, le premier rideau défensif... Peut-être la fatigue, aussi. Paris a de très bons joueurs, une très bonne équipe mais on est un peu déçus de cette performance-là", a d'abord expliqué le Champion d'Europe 2016, partagé.



"C'est un point de pris, avec la première place. Peut-être qu'aujourd'hui on a été un peu moins bien, physiquement. C'est comme ça, il faut bien récupérer pour (mercredi), pour qu'on continue notre série d'invincibilité", a ensuite ajouté José Fonte, qui entend renouer avec le succès dès la prochaine journée de .

De son côté, l'entraîneur Christophe Galtier a livré un discours similaire. "C'est un bon résultat face à une équipe qui nous a beaucoup dominés dans beaucoup de secteurs, face à une équipe qui nous a étouffés, qui nous a contrés sur le pressing. On n'a jamais réussi à bien sortir sur les transitions. On n'est pas arrivés à l'emporter et quelquefois il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire", a confié le technicien français en conférence de presse, dimanche soir. Bref, un match nul qui n'arrange personne...