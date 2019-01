Lille, José Fonté : "Réaliser quelque chose d'historique"

Le défenseur central est serein et indique que Lille est focalisé sur l'objectif : se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Après sa victoire contre l'Olympique de Marseille, Lille se positionne comme un candidat très clair au podium. Les Dogues sont actuellement deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG et peuvent ambitionner de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Si certains joueurs et le staff refusent de dire que c'est désormais l'objectif, l'expérimenté défenseur, José Fonte, ne s'est pas caché en conférence de presse avant de jouer Nice.

"C'est dur mais c'est un très bon challenge. C'est motivant. Nous avons énormément d'envie. L'idée est de faire quelque chose d'historique cette saison. Le PSG est trop éloigné en tête de classement. Mais se qualifier pour la Ligue des champions reste notre objectif. On n'a pas beaucoup de pression car la saison dernière a été difficile (17e de L1). On parle désormais beaucoup de ça entre nous dans le vestiaire. Mais on garde les pieds sur terre", a indiqué le défenseur de Lille.

"Je pense positivement"

"Lyon ? C'est l'adversaire le plus difficile. Saint-Etienne est très bien aussi. Mais il reste encore beaucoup de matches. On va se concentrer seulement sur nous-mêmes. Parce que c'est le plus important. Mon rôle est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'emballement. Comme le manager, Adama Soumaoro le capitaine, mon frère (Rui Fonte), un des plus anciens. On est passés par ces moments où on gagne et on peut penser que c'est facile. Or c'est très dur de gagner. Le plus important est de maintenir les habitudes de préparation, le travail invisible. Comme le repos. Si on y parvient, on peut continuer à gagner des matches", a ajouté José Fonte.

Le défenseur portugais espère poursuivre la belle série aussi longtemps que possible : "Qu'est-ce qui pourrait nous faire dérailler ? C'est une bonne question. Mais je préfère penser positivement. On peut gagner plus de matches que la première moitié de saison. Et pour y parvenir, il faut continuer le travail au quotidien. On est préparés de manière méticuleuse. C'est difficile d'envisager que cela arrive. Nice ? Cette équipe traverse une bonne période. Saint-Maximim est un très bon joueur qui amène de la vitesse. Ce sera difficile. Mais depuis lundi, on est concentrés sur la façon d'aborder le profil de cet adversaire".

José Fonte est tranquille concernant le mercato : "On s'attend à des départs d'ici demain minuit ? Je pense. Non, je sais que le groupe est tranquille, professionnel. On est deuxièmes de L1. La confiance est très forte. On délègue ça à Luis Campos et au manager. Donc ce n'est pas un problème pour nous. S'il y a un ou deux départs, on va acheter ou se faire prêter un joueur de qualité identique. On maintiendra le même niveau de performance".