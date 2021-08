Lille - Jocelyn Gourvennec : "On a vu l'esprit lillois"

L'entraîneur du LOSC s'est félicité du point du match nul arraché face à Metz dimanche soir (3-3), soulignant la force de caractère de ses joueurs.

En matches officiels, le LOSC restait sur deux exploits : le match du titre en Ligue 1, à Angers, et sa victoire contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions (1-0). Dimanche, les Dogues sont passés proches de la correctionnelle sur la pelouse du FC Metz (3-3), bousculés par les hommes de Frédéric Antonetti.

En effet, après l'ouverture du score de Sven Botman en première période, Lille s'est totalement fait renverser par les Grenats. Menés 3-1, les Lillois sont parvenus à arracher le point du match nul grâce à une réduction de score de Jonathan Ikoné, suivie d'un but égalisateur de Burak Yilmaz, décisif dans le temps additionnel.

"L'égalisation est plutôt logique même si elle arrive sur le gong"

Sauvé par son buteur turc pour sa première en Ligue 1 sur le banc du LOSC, Jocelyn Gourvennec estime que ce point du match nul est amplement mérité. "On a beaucoup poussé pour revenir et je pense que l'égalisation est plutôt logique même si elle arrive sur le gong. On a fait de très bonnes choses et des choses moins bonnes et assez inhabituelles, pendant 20 minutes, où on a remis Metz en selle", a d'abord analysé le technicien français, en conférence de presse d'après-match.





"Ç'a vraiment tardé pour qu'on revienne au score, mais c'était bien pour les supporters qui étaient présents. Ils ont fait beaucoup de bruit et on les en remercie. On a vu l'esprit lillois, cette capacité à être dur, et en même temps quelques errements qui nous coûtent cher sur le plan défensif et qu'il faudra qu'on retravaille la semaine prochaine", a ensuite ajouté l'entraîneur face aux médias. José Fonte, le capitaine lillois, s'est quant à lui félicité d'avoir été en mesure de réagir à Saint-Symphorien.

"On va analyser ce match parce que ce n'est pas normal qu'on prenne trois buts. Mais après, on a montré pourquoi on est les champions en titre : cette envie de revenir au score et de gagner le match, c'est important de l'avoir. On a bien fait les choses pendant trente minutes, on avait de bonnes transitions, mais après leur premier but, on a oublié un peu notre plan de jeu", a regretté l'international portugais. Prochain match : le 14 août prochain, face à l'OGC Nice d'un certain Christophe Galtier !