Lille : Gourvennec s'exprime sur le cas Yilmaz

L'entraîneur du LOSC est revenu sur la sortie et la colère de l'attaquant turc face à Brest, le week-end dernier.

À l'image du LOSC, Burak Yilmaz connaît un début de saison bien moins idyllique que la saison passée. Et sa sortie face à Brest n'en est que la simple illustration. Remplacé par Jocelyn Gourvennec, l'international truc, en colère, a filé tout droit au vestiaire. Muet depuis le 10 septembre, Burak Yilmaz est frustré, mais le Turc doit tourner la page au plus vite car le LOSC a besoin de son attaquant. En conférence de presse avant le match contre le PSG, ce mercredi, Jocelyn Gourvennec est revenu sur cet épisode.

"On s'est vu, oui. Il m'a dit qu'il avait été frustré du résultat et du fait qu'on soit toujours à égalité avec Brest. Il avait envie de faire beaucoup pour l'équipe. Il s'est excusé. Le président (Olivier Létang) l'a vu aussi. Je lui ai dit qu'il était important de garder notre unité. Qu'il fallait dépasser la frustration de dominer sans marquer. Qu'on devait garder notre énergie pour marquer des buts. Dans l'ensemble on se construit plus d'occasions que la saison passée, on prépare plutôt pas mal, on a des situations pour impacter l'adversaire, mais on manque d'adresse et cela doit être un vrai axe de travail. Il faut convertir plus d'occasions, vu ce qu'on se crée et ce qu'on produit", a expliqué l'entraîneur du LOSC.

Jocelyn Gourvennec a avoué que Burak Yilmaz était moins en forme ces dernières semaines : "En termes de stats oui, c'est moins bien. C'est un garçon qui donne beaucoup. Il joue tous les trois ou quatre jours. Les matches s'enchainent, c'est énergivore. Il y a plus de fatigue, donc plus de frustration. Mais Burak est lucide. Il y a beaucoup de caractère dans ce groupe. C'est le milieu de la compétition et on ne fait pas de compétition avec des agneaux. Il peut y avoir des sautes d'humeur mais on ne va pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas".

"Renato Sanches a apporté du peps"

"Ai-je pensé à le mettre sur le banc ? On peut toujours tout imaginer dans le management et dans le fonctionnement. Il a eu des meilleures stats que ça. Mais il est calme et lucide et on parle de tout cela. On va encore jouer 12 matches jusqu'à Noël et lui en jouera 14 avec les deux matches en sélection turque. Quatorze matches en un mois et demi, c'est beaucoup. Il ne jouera pas tous les matches durant 90 minutes. Il faudra faire en fonction de la configuration du match et de sa fraicheur", a ajouté l'entraîneur français.

Autre grand artisan du titre, Renato Sanches est enfin revenu de blessure. Jocelyn Gourvennec a fait le point sur sa situation : "On a beaucoup parlé ensemble avant qu'il ne revienne de sa blessure (opération du ménisque le 15 août). Il a déjà joué trois fois, quatre avec Marseille (2-0, 9e journée). Il se sent mieux sur le plan athlétique. Il a apporté du peps, il retrouve des bonnes sensations, il est plus à l'intérieur du jeu et ça lui plaît plus, c'est plus son profil. La dimension athlétique est importante chez lui. Il sait tout faire, c'est un joueur hors norme, mais il a besoin d'être bien sur le plan physiologique pour faire la différence".

L'entraîneur du LOSC est conscient du challenge qui l'attend face au Paris Saint-Germain : "C'est un beau défi à relever, un gros match. Ils sont très efficaces depuis le début de saison. Il faudra être prêt à beaucoup courir, avec ou sans le ballon. Prêts à souffrir ensemble. Mais il faudra aussi jouer au foot. On a la qualité pour tenir le ballon et travailler chez eux. Au Parc on ne peut pas seulement jouer en transition".