Lille, Gourvennec : "Le remplaçant de Burak Yilmaz doit répondre présent"

L'entraîneur du LOSC sera privé de Burak Yilmaz face à Séville et attend beaucoup de Jonathan David, actuel meilleur buteur de Ligue 1.

Lille doit réaliser l'exploit sur la pelouse du FC Séville pour continuer de croire à une qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais le LOSC va devoir faire sans un atout de poids. En effet, Burak Yilmaz est forfait pour la rencontre face au club andalou. Le Turc est resté à Lille car il est malade. Jocelyn Gourvennec a annoncé et confirmé la nouvelle en conférence de presse d'avant-match ce lundi soir.

"Burak n'est pas là parce qu'il est malade. Il est resté à Lille. Il a pris un coup de froid, donc il n'était pas en état de se déplacer. Les entraîneurs d'adaptent. Ils s'adaptent tout le temps. On a Sven qui est absent depuis un moment qui est un joueur important pour nous, Tiago répond présent. Il faut que ce soit pareil avec Burak. Il est important pour nous, mais ce sera aux autres joueurs de prendre le relais et d'apporter à l'équipe", a expliqué l'entraîneur du LOSC.

"Jonathan David est le meilleur buteur de Ligue 1 et il pourrait même, parce qu'il a eu des occasions nettes où il n'a pas marqué, donc il aurait pu avoir marqué plus de buts. Il est dans la continuité de ce qu'il a fait l'an dernier puisqu'il a marqué son premier but en novembre. Il a enchaîné. C'est un garçon avec beaucoup de relâchement, capable de mettre de l'impact. Il fait mal à l'adversaire. Il travaille également pour l'équipe. Il est important pour nous effectivement", a ajouté l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux.

"Nous avons notre mot à dire"

Jocelyn Gourvennec reste confiant sur les chances de qualification du LOSC : "On a fait deux nuls chez nous, on n'a pas réussi à aller chercher quelque chose à Salzbourg. On est toujours en course, c'est très serré. On veut un résultat positif, Séville veut la même chose. il y aura encore deux matches et on sait que sur la cinquième et sixième journée il faudra faire le plein ou presque. On est positionné aujourd'hui, on a autant de chances que les autres, il faudra tenir la distance. Face à Salzbourg, on a pas su négocier deux trois moments clés, il faudra éviter ça demain".

Le technicien lillois sait que ce sera compliqué de l'emporter à Séville : "C'est un sacré défi. Ils lâchent peu de points chez eux, ils ont été battu seulement par Chelsea et Dortmund l'an dernier chez eux. Ils ont de l'expérience en Europe avec les Europa League remportés et ils disputent la Ligue des champions presque chaque année. On a réussi à les contenir sur le premier match chez nous, ça va être difficile parce qu'ils ont beaucoup de qualité et du talent. On ne fera pas que défendre".

"On a un potentiel offensif intéressant, on l'a montré contre Paris, il faudra juste être plus précis. Le match est important pour les deux équipes, peut être encore plus pour Séville parce qu'ils reçoivent. Ils ont une pression du résultat plus importante, mais ces équipes là savent vivre avec ça. Nous on doit se focaliser sur nous, on doit faire un match plein. Ce sera difficile, mais nous avons notre mot à dire", a ajouté Jocelyn Gourvennec.