Lille - Gourvennec : "Chelsea ? On sera dans une configuration différente"

Lille n'a pas su se défaire de Metz ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, se contentant finalement d'un match nul et vierge.

"On n'a pas réussi à les surprendre"

Une prestation décevante offensivement, comme l'a reconnu Jocelyn Gourvennec à l'issue de la rencontre.

"On a eu une première mi-temps très difficile, car c'était très fermé, avec beaucoup de duels à l'intérieur du jeu, des lignes resserrées", a estimé le technicien nordiste.

"On n'a pas réussi à les surprendre, ni à les mettre hors de position. On n'a pas fait de passes dans le bon espace, ni dans le bon tempo. En seconde période, on s'est organisés différemment pour mieux sortir le ballon.

"On a eu une occasion dès la reprise, mais après cela s'est à nouveau verrouillés. Et les Messins ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Mais au moins, on ne s'est pas mis à la faute défensivement. On ne leur a rien laissé mais on n'a pas été justes du tout."

"Pas de conclusion à tirer pour Chelsea"

Un résultat qui ne remet pourtant rien en cause dans la préparation pour le déplacement à Chelsea, mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

"Il n'y a pas de conclusion à tirer pour la préparation de ce match où on sera dans une configuration complètement différente", a poursuivi Gourvennec.

"Bien sûr, on aurait préféré se rassurer en gagnant, mais mardi, ce sera tout autre chose. Sur le plan comptable, un point n'est pas suffisant, mais on reste au contact.

"Pour Chelsea, on verra comment tout le monde a récupéré. Ce sera un autre match, on ne peut pas comparer, on va jouer chez le champion du monde, ce n'est pas rien mais on va se battre."