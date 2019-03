Lille - Gérard Lopez : "J'ai rarement vu le groupe aussi concentré"

Deuxième avec quatre points d'avance sur Lyon avant son déplacement à Nantes dimanche (17h), Lille aborde avec sérénité le sprint final.

Le président lillois Gérard Lopez s'est invité en conférence de presse ce vendredi après-midi, deux jours avant un déplacement crucial dans la course à la à , dimanche (17h). Il est venu s'exprimer sur le sprint final qui attend les Dogues.

"J'étais à la séance d'entraînement ce matin, c'est un groupe que j'ai vu beaucoup cette saison mais je ne les ai rarement vus aussi concentrés qu'aujourd'hui", a-t-il précisé. "Les 9 journées qui restent sont en mode commando. Il faudra être prêt à y aller sans limite et sans appréhension. Il y a des clubs derrière nous qui ont la Ligue des champions comme nécessité économique ou autre, ce qui n'est pas notre cas. Le message que j'ai fait passer au groupe, c'est un message de calme, de sérénité. D'être dans notre bulle pour les 9 dernières journées à disputer."

"Il y a une partie émotionnelle qui me touche, d'avoir des messages de fans, d'avoir cet engouement. Mais il faut garder la tête froide et protéger le groupe. Ce calme qui règne chez nous doit être maintenu. On ne doit pas se laisser emporter par nos émotions", a-t-il poursuivi, avant de préciser que le mercato de l'été prochain serait déterminé par les résultats sportifs. "On sait où on va. Pour les joueurs, j'ai refusé toute discussion mercato jusqu'à ce qu'on sache où on est en fin de saison. On essaie de créer un environnement calme. Jouer sur deux tableaux la saison prochaine ne va pas nous poser de problèmes. Car nous allons nous renforcer en fonction. Si on est européens la saison prochaine, j'aimerais qu'on soit capables de faire des résultats."

Avant leur président, l'entraîneur Christophe Galtier et Xeka avaient évoqué la rencontre de dimanche à la Beaujoire. "Le match est préparé, on a travaillé notre plan de jeu", a précisé l'ancien coach de Saint-Etienne. "Quel que soit le résultat du match de , nous serons dans ce qu'on a préparé. L'objectif est clair : c'est d'aller gagner à Nantes."

"On est focalisé sur ce que nous devons faire nous, sur nos neuf matchs. On a un avantage, c'est que nous faisons la course en tête. Si nous gardons le même rythme de points pris par match, on conservera notre deuxième place."

Avant lui, le milieu de terrain portugais s'était lui aussi montré confiant avant ce rendez-vous important : "Ce qu'on fait pendant la semaine nous permet d'arriver au match sans pression. On connaît nos qualités, ce qu'on doit faire. Parfois, lors d'un match comme contre , on n'y arrive pas, c'est un accident. Mais le gros du travail était là. On a confiance en nous."

"On a toujours été sérieux depuis le début de saison. On a déjà eu des matchs difficiles contre Marseille, Saint-Étienne... Donc pour les matchs à venir, on est tranquille. On va les jouer pour remporter les trois points."