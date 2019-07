Lille - Gérard Lopez confirme de "très gros clubs" sur Pépé

Le dirigeant lillois concède à la Voix du Nord que de très grosses formations comptent enrôler l'Ivoirien cet été.

Plusieurs clubs sont en course pour s'offrir l'international ivoirien cet été comme le confirme Garard Lopez, patron de la formation lilloise, dans les colonnes de la Voix du Nord ce lundi.

Barça, Antoine Griezmann attend toujours l'appel de bienvenue de Messi

L'article continue ci-dessous

« Le boulot est fait. On a un plan sur les départs et les arrivées : si un joueur part, on ira chercher ce qu’il faut. Pour Nico, c’était quasiment acté et il aurait déjà pu partir l’été dernier. C’est vrai qu’il a de grosses offres et des gros clubs sur lui, je pense donc… (qu’il va partir). Après, on ne sait jamais dans le foot », admet Gérard Lopez dans un entretien accordé au journal nordiste.

Lopez indiquait il ya quelques semaines que l'ailier du LOSC avait une prédilection marquée pour le PSG, mais le club parisien ne s'est pas (encore ?) manifesté, attendant certainement la résolution du cas Neymar.

Le Napoli aurait avancé une proposition à hauteur de 60 millions d'euros sur le bureau du LOSC selon le 10Sport alors que serait allé encore plus loin avec une offre de 70 millions d'euros.Reste à savoir quel club remportera finalement le morceau pour le virevoltant ailier, partant cet été à coup sûr.