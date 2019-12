Lille - Galtier : "Un trophée ça se joue"

L'entraîneur nordiste s'est montré ambitieux à la veille de défier Monaco en huitièmes de finale de Coupe de la ligue ce mardi (21h05).

s'apprête à se déplacer deux fois à cette semaine : une première mardi en Coupe de la ligue, puis une deuxième samedi en championnat. Et à la veille de l'entrée en lice de ses joueurs dans la compétition, Christophe Galtier s'est montré ambitieux pour une coupe qui vit cette saison sa dernière édition.

"C'est un trophée, et un trophée ça se joue, a déclaré l'ancien entraîneur de Saint-Étienne en conférence de presse. Et j'espère que je ne vais pas donner d'idées aux entraîneurs mais on peut lui donner plus d'importance quand c'est le dernier.

L'article continue ci-dessous

"Nous on enchaîne les matches depuis un certain moment. On a mis du temps à trouver un certain équilibre et je vais insister sur ce que nous faisons ces derniers temps. Il y aura évidemment de la fraîcheur parce qu'on en a besoin. Mais il n'y a pas chez moi une volonté de faire tourner mais l'envie de mettre l'équipe la plus dynamique possible pour se qualifier."

Enfin, il est revenu sur le fait de jouer à deux reprises contre le même adversaire en quatre jours, affirmant que cela aurait un impact sur les choix tactiques. "Une double confrontation, ce n'est jamais anodin. Est-ce que le premier match va servir à tirer des enseignements et préparer le second ? Oui.

"Automatiquement quand vous avez 90 minutes d'un match il y a des analyses technico-tactiques très précises et ça peut donner une orientation dans la préparation de l'autre match."