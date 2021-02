Lille - Galtier : "Un deuxième période très poussive"

Dominateurs et devant à la pause, les Dogues ont été moins brillants après la pause pour l'emporter sur la plus petite des marges contre Dijon (1-0).

Tombeur de Dijon ce dimanche après-midi, Lille a pris les rênes de la Ligue 1 après la défaite du PSG sur la pelouse de Lorient un peu plus tôt. Plutôt séduisants en première période, les Dogues se sont ensuite contentés de gérer leur avantage au cours d'un deuxième acte moins abouti.

"La première période a été assez intéressante, on aurait pu être plus juste pour creuser l’écart. Après, on a fait une deuxième période très poussive. Alors, est-ce qu’il y a de la crispation ? Je ne sais pas", s'est interrogé Christophe Galtier au coup de sifflet final au micro de Téléfoot.

"Ou bien de la suffisance, ou un petit creux physique lié à une grosse charge de travail depuis 3 semaines ? C’est peut-être ça qui explique cette seconde période difficile."

Suffisant en tout cas pour se retrouver seuls en tête après 22 journées dans un championnat de France plus serré que jamais. "Est-ce que le fait d'être leaders va nous galvaniser ? Cela doit nous galvaniser et surtout pas nous freiner", a poursuivi le technicien nordiste.

"On mène au score au score logiquement et puis en deuxième période, ça a été difficile, poussif. J'ai trouvé non pas un ou deux joueurs pas bien, mais l'ensemble de l'équipe en difficulté dans le jeu, beaucoup d'erreurs techniques dans nos sorties de balle. On n'avais pas beaucoup d'énergie dans la récupération, peu de situations offensives. Dijon nous a bien contrariés, j'ai trouvé l'équipe poussive."

L'article continue ci-dessous

?￯ᄌマ Christophe Galtier : " Les choses peuvent paraître faciles mais on connait la Ligue 1..."



Coup d'envoi @losclive / @DFCO_Officiel à 17H sur CANAL + ?#LOSCDFCO pic.twitter.com/lb6iInmyZA — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 31, 2021

Interrogé également par Canal Plus, co-diffuseur du match, il a assuré ne pas avoir été surpris d'être accroché par Dijon, avant-dernier au classement avec seulement deux victoires depuis le début de saison.

"Quand on est ambitieux et qu'on veut aller chercher des places européennes, on se doit d'être performants à domicile. Evidemment quand vous regardez le classement avant le match, les choses peuvent paraître faciles. Mais on connaît la Ligue 1 et ce que j'ai vu aussi cette semaine en Angleterre : Manchester (United) qui a été battu par Sheffield", a-t-il cité comme exemple.

"Il faut toujours tout mettre dans un match pour l'emporter et si on en met moins, on est souvent en difficulté."