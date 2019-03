Lille, Galtier remonté contre ses joueurs malgré la victoire

Christophe Galtier, le coach du LOSC, n'a pas du tout aimé la première mi-temps de son équipe face à Dijon, ce dimanche.

Dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Lille a affronté et battu le DFCO ce dimanche, confortant ainsi sa place de second au classement de la Ligue 1. Les Nordistes poursuivent leur excellente série, mais malgré cela, leur entraineur n'était pas totalement satisfait au coup de sifflet final. Pour lui, la première mi-temps réalisée était indigne de sa formation.

"Je suis très content de prendre les trois points car nous avons joué la moitié d'un match. En première mi-temps, nous avons joué pépère, a-t-il déploré. Nous étions endormis, nous étions amorphes. Est-ce de la mauvaise volonté ? Non. De la fatigue ? Possible. A-t-on oublié les ingrédients à mettre en place ? Sûrement. Cette victoire est laborieuse car notre première mi-temps était très faible".

Tout en leur remontant les bretelles, Galtier a quand même salué ses troupes pour la réaction fournie en seconde période. Et il se félicite du fait qu'elles aient pu forcer la décision alors que l'adversaire en face faisait tout pour préserver le score de parité. "Les joueurs ont affiché leur fierté. Ils ont été plus agressifs. On ouvre le score logiquement, bien que ce soit un CSC (de Wesley Lautoa). On profite de ce but-là pour prendre trois points importants".

Lille s'accroche donc à son place de dauphin, et on voit mal cette équipe s'écrouler lors de la dernière ligne droite de la saison. Galtier reste quand même prudent, et insiste sur la nécessité de rester sérieux et concentré jusqu'à la fin : "On fait notre parcours avec une moyenne de deux points par match. Faisons notre chemin. On a l'avantage de faire la course en tête. Je ne veux mettre aucune pression sur l'équipe. On essaye d'avancer à notre rythme. Qu'est ce qui peut nous empêcher de finir à la 2eme place ? Nous. Les confrontations directes seront importantes. Elles seront déterminantes si nous continuons à remporter des matchs comme celui-ci".