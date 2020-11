Lille - Galtier : "Oublier Milan"

L'entraîneur nordiste veut voir son groupe passer à autre chose après son exploit sur la pelouse de l'AC Milan cette semaine en Europa League.

En déplecement à Brest ce dimanche, espère surfer sur sa victoire à Milan pour renouer avec la victoire en .

"Il faut s'appuyer sur la confiance mais on ne doit pas être dans un excès de confiance, c'est toute la difficulté quand on enchaîne les matches tous les trois jours, de maintenir un certain niveau d'exigence, mettre en état d'alerte le groupe car le plus important, c'est toujours le match d'après", a prévenu Christophe Galtier ce samedi en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

"Les grandes équipes, ce sont celles qui sont capables de répéter les performances, et pour ça, il faut toujours avoir l'esprit compétiteur. Il ne faut pas oublier que sur les deux derniers matches de L1, nous n'avons pris que deux points."

Plus d'équipes

"Jonathan David a été bon dans ce qu'on lui a demandé"

L'entraîneur des Dogues a également tenu à féliciter son attaquant Jonathan David, très intéressant à San Siro. "Il a été bon, vraiment très bon dans ce qu'on lui a demandé", a-t-il affirmé.

"Ce matin, je lui ai mis une petite tape sur l'épaule en disant "continue car tu es dans le bon chemin, ne sois pas focus sur le but", même si c'est son rôle. Il doit être focus sur d'autres tâches qui vont lui permettre à un certain moment de retrouver le chemin des filets."