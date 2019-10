Lille - Galtier : "On a été transparents dans beaucoup de secteurs"

L'entraîneur des Dogues était déçu de la prestation de ses joueurs, en difficulté et battus à Toulouse ce samedi (1-2).

n'y arrive toujours pas à l'extérieur. Dominés et battus à ce samedi soir (1-2), les Nordistes n'ont pris que deux points loin de leurs bases depuis le début de la saison en championnat.

Une nouvelle prestation décevante qui n'a pas plu à Christophe Galtier, comme il l'a fait savoir après le coup de sifflet final. "Je suis très déçu. À aucun moment on a eu la capacité de pouvoir gagner ce match, ni de faire match nul, a-t-il regretté en conférence de presse. C’est un constat très dur pour moi comme entraîneur, et pour les joueurs. On a été transparents dans beaucoup de secteurs.

"On n’a pas été surpris par ce qu’a proposé Toulouse, avec l’arrivée d’Antoine [Kombouaré]. On a fait du pousse-baballe, on n’a jamais accéléré, on n’a jamais mis de rythme, ni d’intensité. On perd beaucoup de ballons. Beaucoup trop. Ce qui est sûr, c’est qu’on en fait moins qu’avant. C’est inquiétant, si on ne retrouve pas l’humilité et l’envie de faire quelque chose ensemble, on va avoir un championnat difficile.

"Le constat est dur. Il faut qu’on trouve des solutions, des options. On est loin d’être performants. La défaite aurait pu être beaucoup plus lourde. On a du mal à rééditer les performances de la saison dernière. On a du mal à confirmer, ce qui est la marque des grands."

Les coéquipiers de Jonathan Ikoné auront l'occasion de se racheter dès mercredi, à domicile cette fois, contre Valence en (21h). Ils n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent poursuivre l'aventure dans la compétition.