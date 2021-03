Lille, Galtier : "Mentalement, on a été très forts"

L'entraîneur du LOSC est fier que ses joueurs soient allés chercher la victoire au forceps face à l'OM ce mercredi soir.

Pendant longtemps, le LOSC a fait la mauvaise opération de la soirée, laissant le PSG lui repasser devant au classement et l'Olympique Lyonnais revenir à un point. Les Dogues ont longtemps buté sur Steve Mandanda avant d'enfin trouver la faille dans les derniers instants de la partie grâce à Jonathan David, auteur d'un doublé en deux minutes. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a souligné la force mentale de son groupe.

"On est allés le chercher jusqu'au bout. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d'abnégation. On n'a pas marqué sur nos temps forts. On aurait pu penser qu'on allait en rester comme ça à 0-0 ou prendre un contre car on était déséquilibrés. Mais ce déséquilibre nous a permis d'avoir beaucoup de monde dans la surface de réparation adverse. J'ai apprécié que nous ayons plus de jeu, que nous soyons plus portés vers l'avant, que nous ayons plus de situations. Steve (Mandanda) a longtemps retardé l'échéance. On a essuyé un peu de maladresse. Mais c'était notre dixième match sur une série de onze et cela commence à tirer sur les organismes. Mais mentalement, mes joueurs ont été très forts", a expliqué l'entraîneur du LOSC.

Christophe Galtier ne considère pas que ce match valait plus que trois points dans la course au titre : "On a gagné trois points. On avait fait un match très moyen face à Strasbourg (1-1). Celui-ci est meilleur. On pouvait craindre l'OM qui s'est amélioré ces dernières semaines. On a fait face à un bloc bas, notamment en fin de match ou on a trouvé des solutions et on a été opportunistes. Notre parcours est exceptionnel. Je regarde les autres Championnats. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont autant de points".

"Mes joueurs n'ont rien lâché"

"J'ai suivi le résultat de Lyon qui nous mettait une pression supplémentaire. La défaite de Monaco nous permet d'aller là-bas (14 mars) avec sept points d'avance, ce qui n'est pas négligeable. Pour la course au titre, c'est encore loin. Mais on est là. On a mis du temps à battre le gardien marseillais. Sur le plan mental, mes joueurs n'ont rien lâché. J'ai trouvé enfin ce soir que le fait d'être très désorganisés pour l'emporter dénote un certain état d'esprit", a ajouté l'entraîneur français.

Christophe Galtier ne pense pas que son discours après la contre performance dimanche a réglé tous les problèmes de Lille : "Ça serait faire trop d'honneur au rôle d'entraîneur. Il y a la prise de conscience. On essaie d'analyser le plus froidement possible après les matches et d'être le juste dans nos discours. Mais aussi d'aller chercher les joueurs sur les dépassements de fonction. On doit gagner des matches là où on est au classement. Au risque de les perdre. J'ai trouvé mes joueurs avec la détermination de l'emporter surtout nourrie de la frustration du résultat contre Strasbourg et du contenu du match".

L'entraîneur du LOSC sait sur quels ressorts il va s'appuyer jusqu'à la fin de saison : "Lille a une très grosse assise défensive. On est solides. J'ai un gardien de niveau international. Une organisation est assez bien huilée et respectée. Il nous manque un peu plus d'agressivité offensive et de prise d'initiative. Pouvoir aller dans la surface pour marquer et non pas pour y aller. La victoire de cette manière-là, à ce moment-là va-t-elle se débloquer les joueurs ? Je vais les conforter à être comme ça jusqu'au bout. On a joué beaucoup de matches à haute intensité. Parfois on ne peut pas faire plus physiquement. Mais on doit pouvoir mettre plus de pression sur les fins de matches avec notre banc et notre effectif".