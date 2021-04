Lille - Galtier : "Le titre ? Il faudra être meilleurs dans le jeu"

L'entraîneur lillois attend encore davantage de ses joueurs dans la manière, après une victoire poussive sur la pelouse de Metz.

Opération parfaite pour Lille vendredi soir. En déplacement à Metz en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, les Dogues l'ont emporté afin de prendre leurs distances sur leurs poursuivants en tête du championnat.

"Je vais passer un bon week-end, c'est sûr. On verra bien ce qui va se passer du côté des autres équipes. Ce soir, ça a été très difficile car Metz a livré un très bon match. Il peut y avoir de la frustration chez eux, je le conçois", a reconnu Christophe Galtier au coup de sifflet final à Saint Symphorien.

"On a connu un début de match poussif, confrontés que nous étions à l'envie de l'adversaire de jouer très direct ou sur les côtés. On a eu du mal à ressortir nos ballons par excès de précipitation. On a eu du déchet en première intention. C'était mieux en deuxième partie de première période."

"Quand vous êtes à 0-0, Mike (Maignan) fait l'arrêt qu'il faut. Après, c'est plus facile de l'emporter derrière quand vous n'encaissez pas de but. Cela nous redonne un élan de solidarité. Et cela coïncide avec notre fin de première période. On a été décisifs dans les deux surfaces."

Car le technicien nordiste a bien conscience que son équipe devra montrer plus dans le jeu dans les prochaines semaines si elle veut aller au bout dans la course au titre. Car c'est bien de cela dont il s'agit, une semaine après la victoire au Parc des Princes face au PSG.

"Pour aller chercher le titre ? Il faut garder notre état d'esprit, faire les efforts les uns pour les autres, poursuit Galtier. Mais il faudra être meilleurs dans le jeu. On va débriefer au cours de notre prochaine semaine de travail. Pour éviter d'être aussi moyens sur trente minutes.

"Le fait d'être la meilleure défense, c'est important. Mais il faudra gommer nos précipitations. À la mi-temps, j'ai reprécisé certaines choses sur nos sorties de balle."

Lille a encore six journées de Ligue 1 à disputer avec son destin entre ses pieds. Et cela commencera dès vendredi prochain, avec la réception de Montpellier, avant d'aller à Lyon.