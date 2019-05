Lille, Galtier : "Le départ de Pepe est acté à 150%"

L'entraîneur de Lille a entériné le départ de l'international ivoirien cet été. Il a commenté la possible arrivée de Villas Boas à l'OM.

Dauphin du PSG, a réalisé une très grande saison. Si les Dogues ont brillé grâce à leur collectif, ils ont bien évidemment été performants grâce à leur trio d'attaque et plus particulièrement grâce à Nicolas Pépé. L'ailier ivoirien bénéficie d'une très belle cote en Europe après sa saison très réussie avec Lille. Nicolas Pépé a un bon de sortie pour cet été et pour Christophe Galtier il ne fait aucun doute qu'il ne sera plus présent à la rentrée.

"Nicolas Pépé ne va pas partir à 100%. Il va partir à 150%. C'est une réalité économique. Quand vous avez un joueur qui a marqué 35 buts en 18 mois, qui est sollicité par les plus grands clubs, qui va avoir des propositions importantes... Mon président a un budget à respecter, il y a un équilibre dans le vestiaire à respecter du côté des salaires. Et puis comment empêcher un joueur de partir sûrement dans une grande écurie européenne? C'est impossible !", a avoué l'entraîneur de Lille sur RMC.

"Villas-Boas ? C'est une bonne idée"

Christophe Galtier n'est pas inquiet pour la saison prochaine, malgré l'intersaison qui s'annonce agitée dans le Nord de la au niveau des départs après cette belle saison : "Il y aura des départs bien évidemment, mais je sais que mon président je peux lui faire confiance. Ce n'est pas être faux-cul. Je sais que je peux lui faire confiance, il souhaite avoir un effectif performant en terme de qualité et de quantité. On prendra un réel plaisir".

"Peur de ne pas avoir les armes en ? Non je n'ai pas peur. Ce sera des matches à haute intensité, on est dans le chapeau 4. Donc tout ce qui va être tiré auparavant ce sera des grosses cylindrées, on ne sera pas favori du tout. J'espère qu'on sera une agréable surprise, déjà en terme de jeu, de ce que l'on va proposer sur le terrain. Mais aussi une surprise en terme de résultats", a ajouté le Français.

Invité à donner son avis sur la piste André Villas-Boas à l'OM, Christophe Galtier estime que c'est une bonne idée : "C'est un jeune entraîneur qui est monté très rapidement après Porto. Cela fait deux ans qu'il ne bosse pas mais je pense que c'est une bonne idée pour l'OM. Après, il n'y a que les résultats qui vont trancher. S'il est écrit que j'irai un jour à l'OM? Beaucoup de gens le disent, je ne sais pas. C'est toujours une question de timing... Je ne focalise pas sur ça. Evidemment que c'est un club qui m'est cher. Mais je ne construis pas ma carrière en ayant toujours dans l'idée d'être un jour entraîneur de l'OM".