Lille - Galtier : "Éviter l'ogre" en demi-finale

Qualifié pour le dernier carré aux dépens d'Amiens, l'entraîneur nordiste espère éviter d'affronter le PSG en demi-finale de la Coupe de la ligue.

Vainqueur d'Amiens ce mercredi (2-0), s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la ligue, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi soir (20h45). Parmi les trois adversaire potentiels des Dogues (PSG, , Reims), Christophe Galtier a une préférence.

"On est en demies mais il y a des belles équipes. L'ambition c'est de gagner la demi-finale. Si on avait le bonheur de recevoir et d'éviter l'ogre (le PSG), ça serait bien !", a-t-il confié au coup de sifflet final après avoir reconnu que tout n'avait pas été parfait dans la prestation de ses joueurs.

"Mon premier sentiment, c'est notre très mauvaise première période où on a été vraiment pas bien dans la qualité technique, sur la manière de faire circuler le ballon, la capacité à récupérer le ballon assez tôt. Je n'étais pas satisfait du tout de ce qu'on avait fait jusqu'à l'exclusion. On a eu beaucoup de déchet et on avait un rythme trop bas. En jouant à la "baballe", en ronronnant, on a conforté notre adversaire dans sa volonté de nous presser."

Lille reprendra le chemin du championnat ce dimanche (17h) alors que les demi-finales de la Coupe de la ligue se tiendront les 21 et 22 janvier.