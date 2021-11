Lille : Fonte très en colère après le nul contre Angers

Sevré de victoire en championnat depuis plus d'un mois, Lille se serait bien vu retrouver le goût du succès ce samedi face à Angers. Raté, puisque les Dogues ont cédé face à la pression angevine en seconde période, concédant l'égalisation en fin de rencontre.

De quoi provoquer de la frustration chez les champions de France. Après la rencontre, José Fonte n'a pas hésité à cibler certains de ses coéquipiers pour leur attitude, leur reprochant notamment de ne pas être resté pour saluer les supporters.

"Le coach a dit que tout le monde doit rester au centre du terrain saluer les joueurs. Certains sont sortis sans saluer. Je suis d'accord avec les supporters", a pesté auprès de Prime Vidéo celui qui est resté discuté avec certains d'entre eux après cette déception.

Avant de poursuivre : "On leur a déjà parlé avant 20 fois, 100 fois. Voilà c'est la réalité. Il faut avoir des amendes ou quelque chose. Qu'on gagne ou on perde, on applaudit nos supporters, il faut comprendre ça, c'est comme ça."

Avec ce match nul, les Dogues restent dans la deuxième partie du tableau à la 12e place avec 16 points en 13 journées. Ils pourraient compter jusqu'à dix points de retard sur le podium si Nice l'emporte dimanche face à Montpellier.

"On a eu de très grosses occasions, on peut dire que Petkovic fait des arrêts à bout portant mais on a l'impression de vivre ce qu'on a vécu contre Brest. On doit se mettre à l'abri, faire le break et mener au moins de deux buts, on ne le fait pas et ça coûte cher sur le plan comptable parce qu'on lâche des points", a de son côté regretté Jocelyn Gourvennec.

"On a un peu trop ouvert en première période, on n'était pas assez équilibrés mais c'était mieux en deuxième, on a donné moins de choses à Angers mais il a suffi d'un ballon dans la surface où on est un peu en retard au départ et à l'arrivée.

"On a un sentiment bizarre, on lâche deux points alors qu'on avait le sentiment d'à peu près contrôler mais ce n'était pas fluide non plus. On a encore poussé après l'égalisation mais on n'arrive pas à passer le cap pour se mettre à l'abri. J'ai l'impression de me répéter mais on manque de réalisme, de spontanéité peut-être."

Après les quinze jours de trêve internationale, les Lillois auront fort à faire face à Monaco, avant de recevoir le RB Salzburg en Ligue des champions. Sacré programme.