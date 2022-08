Lille - Fonte : "Paris ? On veut faire beaucoup mieux que l'année dernière"

Lourdement battus (1-5) par le PSG à Pierre Mauroy la saison dernière, les Dogues ont l'ambition de poser davantage de problèmes au PSG ce dimanche.

Lille retrouve le PSG ce dimanche, quelques mois après une lourde défaite à domicile face aux joueurs de la capitale (1-5).

"Un bon test pour nous"

Un bien mauvais souvenir dans le nord que José Fonte et consorts voudront effacer. "On ne va pas parler de ça ! C'était vraiment un match bizarre, compliqué", se souvient le défenseur portugais dans les colonnes de L'Equipe.

"On veut faire beaucoup mieux cette année, on veut donner quelque chose à nos supporters, une belle victoire.

"Paris ? Ils ont bien commencé, ils marquent des buts, ils ont des grands joueurs, tout le monde les connaît. Mais on a notre objectif, notre ambition, notre qualité aussi. On se projette sur dimanche comme un bon test pour nous."

Parmi les autres souvenirs évoqués par le Dogue, le huitième de finale de Ligue des champions perdu contre Chelsea la saison dernière : "Une atmosphère incroyable, nos supporters ont été magnifiques. Est-ce qu'on y a cru quand Burak a ouvert le score ? On y croit toujours, c'est un match de foot, tout est possible.

"Mais le problème, c'est que même si tu joues bien, si tu ne marques pas, c'est toujours dangereux contre une équipe comme Chelsea, regrette-t-il. On joue beaucoup mieux qu'eux, on a des occasions et juste avant la mi-temps, on prend un but qu'on ne doit pas prendre. Dans une compétition comme ça, ce n'est pas possible."

"Entraîner ? C'est une option, j'ai l'ambition d'essayer"

L'expérimenté défenseur évoque également le titre remporté par les nordistes en 2020-2021, au terme d'une saison extrêmement solide.

"On entre dans tous les matches avec cette sensation qu'on ne va pas prendre de but. On savait que si on marquait, après, on allait faire notre travail", se remémore-t-il.

"Tout le monde est très concentré, solidaire, solide, on a l'un des meilleurs gardiens du monde. On sent que peu importe qui arrive... On fait 23 clean sheets (dont 21 en Ligue 1), quand même."

Désormais âgé de 38 ans, Fonte commence forcément à penser à la suite. Mais par immédiatement : "En ce moment, je ne l'imagine pas. Je commence à avoir un peu le sentiment que ça va arriver", reconnait-il.

"Dans un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas, mais ça va arriver. Mais pour dire la vérité, je ne pense qu'au prochain match.

"Entraîner ? C'est une vraie option, j'ai l'ambition d'essayer. J'ai cette chose en moi, d'aider. J'aime voir les joueurs grandir, s'améliorer."