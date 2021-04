Lille, Djalo : "Neymar doit avoir plus de respect"

Exclu en fin de match suite à un accrochage avec Neymar, le défenseur du LOSC est revenu sur sa fin de match agitée avec le Brésilien.

La fin de rencontre entre le LOSC et le PSG a été très tendue samedi. Neymar et Tiago Djalo ont été expulsé en fin de rencontre et se sont embrouillés dans les couloirs en revenant au vestiaire. Des images filmant les échanges entre les deux joueurs ont été révélé par Canal + après la rencontre, montrant la tension entre les deux hommes. Dans les colonnes de ABola, Tiago Djalo est revenu sur son expulsion et son embrouille avec Neymar lors de ce choc.

"Le problème vient déjà de l’année dernière, lors du dernier match que nous avions joué à Paris (NDLR : novembre 2019). Sauf qu’il n’avait pas été viral comme cette fois. Je n’ai rien fait. Après la faute, l’arbitre a sifflé et Neymar m’a agressé. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et me frappe avec sa main dans le menton. Et puis j’ai été exclu sans savoir pourquoi", a expliqué le défenseur portugais du LOSC.

Le défenseur du LOSC a ensuite expliqué la suite des évènements qui a eu lieu dans le tunnel du Parc des Princes ou les deux joueurs ont dû être séparés par des membres de la sécurité : "Dans le tunnel, il a dit des choses que je n’apprécie pas. Il m’a même jeté un sticker (ndlr : un bandage autocollant) au visage. Que m’a-t-il dit ? Je ne sais même plus mais ce n’était rien de bon. Ça fait partie du jeu… Puis chacun est allé dans son coin et plus rien".

Létang défend Djalo

"Je respecte tout le monde, qu’il s’agisse de Neymar ou d’un autre joueur. Je respecte tout le monde. Mais je pense que les autres devraient aussi faire preuve de respect. Nous devons nous respecter, nous sommes des confrères et c’est ce qui manque à Neymar, un peu de respect. Neymar doit avoir plus de respect. Les médias ? Ils ont une part de responsabilité. Ils finissent toujours par donner raison ou par privilégier les joueurs les plus médiatiques, qui finissent par être plus protégés", a conclu Tiago Djalo.

Au micro de RMC Sport, Olivier Létang, président de Lille, a demandé à ce que le deuxième carton jaune reçu par Tiago Djalo face au PSG soit retiré, estimant donc qu'il n'a rien fait de répréhensible : "Factuellement, après ce match au Parc des Princes, on a un joueur blessé qui a été blessé par un adversaire, qui n’a pas été sanctionné. Et nous, on va perdre notre joueur plusieurs semaines. Et deuxièmement, on a aussi un joueur qui, lui, me semble-t-il, n’a rien fait, et nous l’avons dit tès clairement au corps arbitral après la rencontre, et nous allons demander l’annulation du second carton jaune, parce que Tiago Djalo est la victime de la scène qui s’est produite en fin de match. On va perdre potentiellement deux joueurs tous potentiellement deux joueurs qui seront indisponibles."

Pas sûr que la Commission de discipline de la LFP l'entende de cette oreille. En effet, tout indique qu'elle devrait s’emparer du dossier lors de sa réunion hebdomadaire ce mercredi. Les deux joueurs vont écoper d’un match de suspension automatique suite à leur expulsion lors de la rencontre, mais la sanction pourrait être alourdie en raison des échanges entre les deux joueurs dans le tunnel du Parc des Princes après la rencontre.