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Lille contre le Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille reçoit le Bayern Munich en Ligue des champions. Le match se joue à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq.

Pour les Lillois de Davide Ancelotti, cette rencontre arrive après un revers. Le week-end dernier, Lille a perdu 0-1 contre Lyon en Ligue 1.

Le club français occupe la 35e place du classement de la Ligue des champions. Lors de son dernier match dans la compétition, Lille a fait match nul 0-0 contre Bodö/Glimt.

Le Bayern arrive avec des inquiétudes. Victime d’une rupture de la syndesmose de la cheville gauche, Harry Kane devrait être absent trois à quatre mois. Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Alphonso Davies sont également indisponibles.

La participation de Michael Olise au match en France est également incertaine en raison d’une contusion au pied. L’entraîneur Vincent Kompany reste serein : il n’est pas partisan de la panique et préfère élaborer un plan ensemble.

Sur le plan sportif, le Bayern est toutefois mieux placé. Le club occupe le 13e rang du classement de la Ligue des champions et s’est récemment imposé 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid.

Voici les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi pour suivre la rencontre.

L’actualité de la semaine : où en sont Lille et le Bayern Munich ?

Sur ses cinq derniers matches, Lille compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Le club s’est récemment incliné 0-1 contre Lyon en Ligue 1. Auparavant, Lille avait gagné 2-1 à Rennes et 1-0 contre Lens. L’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé trois, tout en gardant sa cage inviolée à deux reprises.

Le Bayern est resté invaincu lors de ses cinq dernières rencontres, avec trois victoires et deux nuls. Le club le plus titré d’Allemagne a récemment fait match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. Auparavant, le Bayern avait battu Magdebourg 6-1 et s’était imposé 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Son bilan est de 13 buts marqués pour cinq encaissés.

Lille contre le Bayern Munich : compositions

Lille contre le Bayern Munich : forme

Lille contre le Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Lille contre le Bayern Munich : les classements