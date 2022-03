Lille-Clermont (4-0) - Les Dogues croquent Clermont et regardent vers le haut

Un petit but rapide et tout va bien. Très vite devant au score, Lille a ensuite maîtrisé pour s'imposer face à Clermont et se replacer dans la course à l'Europe.

Bamba retrouve le chemin du but

Dans la belle ambiance de Pierre Mauroy, les Dogues n'ont besoin que de quelques minutes pour trouver la faille, Bamba trouvant le chemin des filets pour la première fois depuis plus d'un an de la tête, sur un centre de Renato Sanches (1-0, 3e).

Les Nordistes dominent les débats dans ce premier quart d'heure et sur une récupération haute, Benjamin André se présente seul face à Ouparine Djoco, mais le portier auvergnat réalise l'arrêt.

Peu à peu, le promu tente de sortir de son camp pour porter quelques banderilles dans le camp lillois, à l'image d'un coup-franc de Berthomier sorti par Jardim. Insuffisant pour revenir au score avant la mi-temps.

Festival offensif

Après le repos, Lille peine un peu plus à mettre son jeu en place, sans pour autant que cela ne profite réellement à Clermont, en difficulté pour développer son jeu.

Malgré un peu plus de maîtrise auvergnate, Leonardo Jardim passe une après-midi globalement tranquille, tandis que Lille essaie d'opérer en contres. C'est d'ailleurs sur l'un d'eux que Renato Sanches, qui avait réussi à se retourner, pousse Abdul Samed à la faute, qui lui vaut un deuxième jaune.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec se mettent finalement à l'abri grâce à Jonathan David, qui retrouve lui aussi le chemin des filets d'une frappe croisée sur la deuxième passe décisive de Renato Sanches dans ce match (2-0, 71e). Le Candien est même proche du doublé quelques minutes plus tard, mais sa frappe est trop sur Djoco, qui peut s'interposer.

Le troisième but est finalement l'oeuvre de Celik sur une nouvelle offensive lilloise, malgré une première frappe repoussée par Djoco (3-0, 85e), avant que Zhegrova ne conclue le festival des siens avec son premier but en Ligue 1 d'une frappe déviée depuis l'entrée de la surface (4-0, 90e). Voilà les Dogues qui remontent provisoirement à cinq points du podium.