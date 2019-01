Lille, Christophe Galtier : "L'écart n'est pas définitif"

Lille compte douze points d'avance sur l'OM après son succès au Stade Vélodrome, mais l'entraîneur des Dogues ne s'emballe pas.

Lille a frappé un grand coup au Stade Vélodrome ce vendredi soir. En s'imposant face à l'Olympique de Marseille, les Dogues prennent douze points d'avance sur leur adversaire du soir, qui comptent toutefois un match en moins, et continuent de pouvoir rêver de terminer sur le podium en fin de saison. Néanmoins, après la rencontre, devant les médias, Christophe Galtier n'a pas voulu s'emballer malgré l'écart avec les poursuivants qui commence à être conséquent.

"C'est un résultat important, on est dans une bonne période depuis la reprise. On en est à la 4e victoire d'affilée à l'extérieur, c'est un très bon résultat. On venait chez un concurrent direct, qui est un peu en difficulté pour différentes raisons, et amoindri par l'absence de plusieurs joueurs. C'était l'occasion de maintenir l'écart avec l'OM, voire de le creuser, on l'a fait (12 points d'écart), c'est une bonne chose. Je regrette juste ce but pris sur la fin", a indiqué le technicien français.

"On ne parle pas de podium"

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas plaisant pour l'OM. Je suis content que le match ait pu reprendre. La coupure fait qu'on ne sait pas comment on va repartir. Mais derrière cet incident, le public marseillais a poussé et encouragé son équipe. Les supporters marseillais, je leur conseille de pousser derrière leur équipe, car quand ils l'ont fait, avec en plus l'élément déclencheur Balotelli, c'est devenu beaucoup plus difficile pour nous", a ajouté l'entraîneur de Lille.

Christophe Galtier ne veut pas encore parler de podium : "Le tournant du match ce n'est pas le carton rouge de Thauvin, ce sont les buts qu'on marque. L'objectif est évidemment d'être européen même si ce n'était pas l'objectif initial, mais on ne parle pas de podium. Marseille a un match en retard et un effectif de qualité et peut finir très fort. L'écart est conséquent mais n'est pas définitif. Balotelli a donné espoir à ses supporters, à son équipe. Mais Mitroglou vaut beaucoup mieux que ce qu'on voit actuellement".

Deuxième de Ligue 1 loin derrière le PSG, Lille compte désormais six points d'avance sur Lyon, troisième, qui joue contre Amiens ce week-end. Une chose est sûre, à ce rythme-là, les Dogues vont pouvoir réellement commencer à songer à terminer sur le podium en fin de saison et à disputer la prochaine Ligue des champions. Mais Christophe Galtier le sait très bien, le chemin est encore long avant le sprint final.