Lille, Christophe Galtier énervé contre la DNCG : "Tous les clubs travaillent, nous on attend"

L'entraîneur de Lille est contraint de prendre son mal en patience sur le mercato hivernal en raison de l'attente de l'autorisation de la DNCG.

Deuxième de Ligue 1, Lille réalise une belle saison. Et si les Dogues affichent un visage aussi différent de celui de la saison dernière c'est en partie grâce à un recrutement estival très intelligent. Mais Lille était déjà sous surveillance de la DNCG alors forcément le gendarme du football français est toujours autant attentif à la situation financière du dauphin du PSG, et ce malgré sa belle première partie de saison. En conférence de presse, Christophe Galtier a poussé un coup de gueule envers la DNCG qui immobiilse le recrutement du LOSC pour le moment.

"Concernant le mercato, il y a des incertitudes, comme dans tous les autres clubs. Aucun club ne peut se dire qu’il ne va pas bouger. On attend la décision de la DNCG qui doit arriver le 6 janvier pour ouvrir le mercato. C'est une situation agaçante. Je défends mon président et mon institution et en tant qu'entraîneur, je trouve que ce traitement n'est pas égal. On est le seul club qui prend du retard car on attend une décision. Tous les clubs peuvent travailler, nous, on attend...", a indiqué le Français.

"En un an on est passé par toutes les émotions"

"J’espère qu’ils ne rendront pas la décision le 29 janvier. C’est agaçant. Je défendrais mon président et mon institution, et je trouve ce traitement inégal. L’an dernier, on a été frappés par quelque chose d’exceptionnel, une interdiction de recruter. Je le répète, aujourd’hui, tout le monde peut recruter, nous non. Si l’effectif ne bouge pas, je ne souhaite pas d’arrivées particulières. C’est possible qu’il y ait des départs, des noms circulent, il y a des rumeurs. Ce qui serait préjudiciable, c’est qu’il y ait des départs et qu’on ne puisse pas recruter", a ajouté Christophe Galtier.

L'entraîneur de Lille est heureux de la dynamique actuelle : "En un an sur le banc de Lille, on est passé par toutes les émotions... Guingamp, Marseille, Toulouse la saison dernière... Et aussi tout ce que l'on vit actuellement, qui est fort agréable avec un groupe qui partage énormément. Cette 2è place est le fruit du travail de tous : les joueurs qui s'investissent et de mon staff qui travaille 24/24h. Je suis heureux de voir les gens heureux : mes collaborateurs, les salariés de Lille, les gens dans la rue...".

Enfin, Christophe Galtier a évoqué sa prolongation de contrat. L'ancien technicien de l'ASSE est plutôt confiant concernant son avenir dans le Nord de la France mais ne considère pas que ce soit la priorité absolue : "Concernant ma prolongation, ça a évolué et dans le bon sens. Mais au mois de janvier, il y a des choses plus importantes que la prolongation d'un entraîneur".