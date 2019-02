Lille, Christophe Galtier craint un départ de Thiago Mendes : "On peut perdre des joueurs..."

L'entraîneur de Lille était fier de son équipe après la victoire contre Nice, mais est préoccupé par la possibilité de perdre son milieu de terrain.

Plus personne n'arrête Lille. Les Dogues ont tout simplement balayé Nice ce vendredi soir, une nouvelle fois grâce à un grand Nicolas Pépé mais aussi grâce à son trio d'attaque qui a une nouvelle fois fait des merveilles. En une mi-temps, le LOSC avait déjà plié la rencontre tant Nice paraissait impuissant. Après la rencontre, Christophe Galtier était fier de ses joueurs qui ont délivré une prestation très aboutie.

"Je ne sais pas si c'est le match le plus abouti, mais c'est un match abouti. C'est intéressant de gagner, creuser des écarts le vendredi soir peut mettre un peu de pression sur les autres. Mais il faut rester concentrés sur ce que l'on fait. C'est le fruit de beaucoup d'efforts consentis par mon groupe. On ne fait pas ce match-là par hasard. Pour être bien placés, il faut des grands joueurs mais surtout une équipe avec un grand E et des partenaires avec un grand P. Mon groupe et tous les entrants sont importants à mes yeux", a déclaré Christophe Galtier.

"Pépé sera un joueur de classe mondiale"

Avec ces bons résultats, l'entraîneur de Lille ne peut plus se cacher et commence à évoquer la possibilité de disputer la C1 : "Une qualification en Ligue des champions ? Ce qui est évident, c'est qu'on est sur un bon rythme. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas programmés pour ça. J'entends beaucoup mes joueurs en parler. Je me dois de garder les pieds sur terre, tout en faisant en sorte que les joueurs restent ambitieux".

Christophe Galtier n'est pas inquiet concernant un possible départ de Nicolas Pépé en Chine cet hiver, puisqu'il a décidé de rester, et a encensé son attaquant qui cartonne depuis plusieurs mois : "Nicolas Pépé ? Évidemment qu’il m’épate et on va encore en profiter quelques mois. Qu’il reste dans cet état d’esprit. Il a décidé durant ce mercato d’hiver de ne pas répondre aux offres. Il sera un joueur de classe mondiale, c’est sûr".

En revanche, le technicien français craint encore et toujours un départ de Thiago Mendes. Le marché chinois étant encore ouvert, et pas que, le technicien de Lille est inquiet concernant l'avenir de son milieu de terrain brésilien : "Tous les mercatos ne sont pas encore fermés. C’est la réalité et la stupidité de ce système. On peut perdre encore des joueurs sans pour autant en recruter, c’est l’aberration de ce système".