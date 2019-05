Lille - Christophe Galtier a "la volonté d'avoir une équipe pour jouer sur tous les tableaux"

L'entraîneur lillois s'est montré ambitieux en vue de la saison prochaine, alors que son équipe jouera très certainement la Ligue des champions.

Christophe Galtier était présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de la réception d'Angers, samedi (21h), lors de laquelle son équipe pourrait décrocher officiellement son billet pour la prochaine . Seul un improbable retournement de situation pourrait désormais priver les Nordistes de la plus prestigieuse compétition européenne, mais l'ancien entraîneur de Saint-Étienne a tenu à remobiliser ses joueurs pour qu'ils ne cèdent pas à l'euphorie.

Sur le match contre Angers

"Adama Soumaoro ne sera pas opérationnel pour le match contre Angers. En espérant qu'il le soit pour le match à Rennes. On a laissé les joueurs récupérer jusqu'à mercredi. Ils étaient bien sur le plan physique et mental, mais évidemment démobilisés. Il était dans mon devoir de remobiliser tout le monde. Nous ne sommes pas encore mathématiquement qualifiés en Ligue des champions. Je pense que les joueurs ont compris le message que j'ai fait passer. Il y a une réalité comptable. On se doit d'être sérieux et c'est en plus notre dernier match de la saison à domicile. On doit être ce que l'on est depuis le début de saison. Samedi, j'alignerai la meilleure équipe possible du moment."

Sur l'effectif pour la saison prochaine

"Il y aura une volonté d'avoir une équipe compétitive pour jouer quatre compétitions la saison prochaine. Ce qu'a dit le président, il me l'a dit aussi : il veut une équipe compétitive. On se verra prochainement pour préparer la saison prochaine. La première réunion concernant l'effectif de la saison prochaine a été effectuée hier [mercredi] avec Luis Campos, ici au domaine de Luchin. On a travaillé pendant deux heures. On doit voir prochainement le président ensemble. Il y aura deux, trois, peut-être quatre départs. L'ossature et les postes-clés de l'effectif ne seront pas modifiés."

Sur la participation en Ligue des champions (presque assurée)

"La Ligue des champions est la plus belle des vitrines. On sera exposés et on devra donc être très vigilants. Il faudra montrer ce qu'on est capables de faire et ne pas subir la compétition. Si on y participe, il faudra y aller sans retenue et avec de l'ambition."

Sur la bonne forme de Loïc Rémy

"Je savais que Loïc Rémy serait décisif dans ces derniers matchs. Il a eu quelques pépins physiques lors de sa préparation. Au fur et à mesure, il est revenu à son niveau, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas présent lors de ces rendez-vous décisifs. Sa concurrence avec Rafael Leao et Rui Fonte est très saine. Il a montré toute l'importance qu'il a dans ce groupe."

Annoncé pour prendre la parole dans la foulée de son entraîneur, Jonathan Ikoné s'est présenté accompagné de Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, qui ont également répondu aux questions des journalistes. "Ce sera peut-être notre dernier match à trois. On essaie de profiter de ces moments. Voilà pourquoi nous sommes trois en conférence de presse, a notamment affirmé le joueur formé au PSG. C'est un honneur de jouer la Ligue des champions. Je suis très fier de mon équipe."