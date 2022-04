Lille : Ben Arfa ? "C’est dommage", regrette Fonte, qui soutient Gourvennec

Hatem Ben Arfa et Lille, c’est (bientôt) fini. Début avril, l’enfant terrible du football français a dégoupillé dans le vestiaire après le match nul concédé face à Bordeaux (0-0), en s’en prenant notamment à son coach Jocelyn Gourvennec.

Ben Arfa licencié la semaine prochaine ?

L’ancien joueur de Lyon et Marseille avait notamment critiqué le style de jeu du coach, jugé trop défensif, et les deux s’étaient ensuite écharpés par médias interposés. Écarté depuis, HBA aura droit à un entretien préalable à une sanction la semaine prochaine, et il sera sans doute licencié.

Quatre petits mois et puis s’en va donc, lui qui a rejoint les Dogues en janvier dernier. "Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé et maintenant, c’est derrière nous. Le vestiaire s’est concentré pour faire un bon sprint final. Il n’y a rien à dire de plus. C’est dommage", a regretté le capitaine lillois José Fonte, qui soutient malgré tout son coach.

"Si tu me prouves que l’on n’a pas d’occasions, d’accord…"

"Contre Bordeaux, on a des situations pour marquer. On a trois buts refusés. Ce n’est pas un match sans occasions où on attend tous derrière en défendant. C’est une rencontre où on a fait des choses pour gagner. Si on ne le fait pas, l’entraîneur n’y peut rien. Il n’est pas sur le terrain. Si tu me prouves que l’on n’a pas d’occasions, je dis d’accord, il faut changer quelque chose. Mais ce n’est pas le cas. A nous d’être meilleurs. On est tous derrière Jocelyn Gourvennec", a conclu le Portugais, en bon capitaine.