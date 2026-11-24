Lille - Bayern Munich : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille reçoit le Bayern Munich en Ligue des champions à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq. Les deux équipes abordent ce match avec plusieurs préoccupations.

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Le Lille de Davide Ancelotti s’est incliné 1-0 à domicile contre Lyon en Ligue 1 samedi. Cette défaite a mis fin à une courte série d’invincibilité, et le club n’a pas marqué lors de son dernier match.

Sa campagne européenne est difficile. Un match nul sans but face à Bodo/Glimt plus tôt ce mois-ci ne lui a guère permis de quitter le bas du classement de la phase de ligue.

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Le Bayern arrive dans le nord de la France en pleine crise de blessures. Harry Kane a été opéré d’une déchirure d’un ligament de la cheville après avoir été contraint de quitter le terrain lors du match nul 1-1 contre Cologne. Son absence devrait durer environ trois mois.

Michael Olise a lui aussi quitté ce match à la mi-temps en raison d’un problème au pied et devrait manquer ce déplacement. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz et Ismael Saibari figurent parmi les joueurs déjà absents, et Vincent Kompany a déclaré ne pas vouloir que la panique s’installe dans son effectif.

Le Bayern conserve néanmoins les qualités nécessaires pour poser des problèmes, comme l’a montré sa victoire 2-0 contre l’Atlético Madrid plus tôt dans la phase de ligue. Lille devra être vigilant dès le coup d’envoi.

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