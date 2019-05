Lille : Bamba : ''Lyon ? Ils pensent qu'ils vont gagner le match"

L'attaquant international Espoirs du LOSC a évoqué le choc contre l'OL dans un entretien accordé à L'Equipe.

C'est assurément la plus belle affiche de cette dernière ligne droite. Un choc déterminant pour la seconde place directement qualificative pour la . Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais accueillera le LOSC (21h) pour tenter de se rapprocher de son adversaire au classement.

Un match que les Lyonnais abordent avec une confiance certaine, ce que les Lillois ont bien noté, à l'image de Jonathan Bamba. Interrogé dans les colonnes de L'Equipe, l'attaquant international espoir du club nordiste n'a pas caché son ambition. "C'est vexant, c'est vrai, a confié l’attaquant du LOSC dans les colonnes de L’Equipe. Ils pensent qu'ils vont gagner le match. Mais on est des compétiteurs. On a aussi notre ego. On va aller là-bas pour gagner".

Bamba, fer de lance de l'attaque lillois aux côtés de l'inévitable Nicolas Pépé, a également abordé l'avenir pour une équipe scrutée. "Il y a un tel engouement autour de nous que c'est normal d'être sollicités. J'aimerais que l'on continue tous ensemble. On aurait envie de voir ça. Mais ça n'arrivera pas. C'est le foot qui veut ça. Maintenant, je n'ai pas peur. Il y aura de bons joueurs qui arriveront".

Concernant sa progression personnelle, l'ancien Stéphanois dresse un bilan très positif. "J'étais venu au LOSC pour essayer de franchir un palier. Maintenant, j'ai de bons partenaires qui font que je peux bien m'exprimer. J'ai la confiance du coach (Christophe Galtier). C'est très important pour moi. En arriver là, c'était un objectif. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Mais je ne me fixe pas de limites. Cette saison, individuellement, c'est bien. Mais il va falloir atteindre l'objectif du club (la deuxième place) pour confirmer. Dès la préparation estivale, je savais que nous avions un gros potentiel. L'arrivée de cadres a fait du bien. On a senti après le premier match contre Rennes (11 août) que l'équipe était bien. On a retourné la situation de 0-1 à 3-1".

Enfin, Jonathan Bamba est revenu sur ses relations avec Nicolas Pépé, avec qui il a noué une véritable amitié. "C'est un ami, comme un frère. Il me conseille beaucoup au quotidien. Je suis souvent avec lui. Quand il marque, sa célébration (le joueur fixe l'horizon, salut de la main en haut du front), c'est parce qu'il me cherche (rires.). Notre entente s'est faite naturellement. On s'est connu à Angers (janvier - juin 2017). On prouve cette saison que c'était possible d'évoluer ensemble. C'est un chambreur. Il me colle partout. Si je réussis des petits ponts, c'est parce que je le regarde".