Le club d'Al-Nassr s'est éloigné du rang des grandes équipes du championnat Joy League Elite (championnat saoudien des moins de 21 ans), après avoir concédé une nouvelle défaite surprise, à la suite d'une « remontada » historique de l'équipe d'Al-Feiha.

L'équipe d'Al-Nassr des moins de 21 ans s'est inclinée face à Al-Feiha sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations, ce dimanche, sur son terrain dans la capitale saoudienne Riyad, dans le cadre de la quatrième journée des compétitions de la Joy League Elite.

Chose étrange, les jeunes d'Al-Nassr avaient réussi à prendre l'avantage grâce à un doublé, signé Youssef Al-Tahan et Abdulrahman Al-Anzi respectivement aux 19e et 28e minutes.

Bien que le temps réglementaire de la première période se soit achevé sur l'avantage d'Al-Nassr grâce à un doublé sans encaisser de but, Al-Feiha a réussi à égaliser en inscrivant deux buts en 3 minutes durant le temps additionnel de cette même période, par l'intermédiaire de Mohammed Al-Douaïch et Moaz Al-Habib.

À 8 minutes de la fin du match, Fahd Al-Hobaïchi a arraché le but de la victoire à la dernière minute pour l'équipe d'Al-Feiha, les joueurs d'Al-Nassr échouant à revenir au score.

Ce faux pas des jeunes d'Al-Nassr est survenu 24 heures après celui de l'équipe première, hier samedi, avec un match nul face à Al-Khaleej 1-1, lors de la septième journée du championnat Roshn.

Il s'agit de la deuxième défaite consécutive concédée par l'équipe d'Al-Nassr des moins de 21 ans lors de la saison actuelle de la Joy League Elite, bien qu'elle n'ait disputé que 3 matchs seulement, ayant perdu face à Al-Fateh lors de la journée précédente sur le score de 2-1.

Au lieu de revenir au rang des grandes équipes, l'équipe d'Al-Nassr est descendue à la quinzième place du classement, avec seulement 3 points, une place qui ne qualifie pas pour la participation aux phases finales à l'issue de la saison.