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Ligue Joué d'élite : triple choc, et Al-Hazm retrouve son éclat lors d'une journée pleine de surprises

FEATURES
Al Faisaly U21 vs Al Najmah U21
Al Faisaly U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Fayha U21 vs Al Hazem U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21
Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Damac U21 vs Al Riyadh U21
Damac U21
Al Riyadh U21
Al Kholood U21 vs Al Orobah U21
Al Kholood U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 vs Al Khaleej U21
Al-Tadamon U21
Al Khaleej U21
Arabie saoudite

Que s'est-il passé lors de la troisième journée ?

La troisième journée du championnat de Jawwy pour l'élite a connu de nombreuses surprises, après que trois des clubs du sommet ont enregistré des résultats choquants, tandis qu'Al-Hazm, tenant du titre, a réussi à renouer avec la victoire et à décrocher son premier succès de la saison.

Triple choc pour les clubs du sommet

Les surprises de la journée ont débuté avec la chute d'Al-Nassr face à Al-Fateh sur le score de 1-2, un match au cours duquel Abdulaziz Al-Fawaz a réussi à voler la vedette après avoir inscrit les deux buts de son équipe, conduisant Al-Fateh vers une précieuse victoire face à l'un des clubs les plus en vue du championnat.

Al-Ahli n'a pas été mieux loti, se contentant d'un match nul contre Al-Jabalain sur le score de 2-2, poursuivant ainsi son hémorragie de points lors d'une journée qui a vu plusieurs grands noms trébucher.

À lire aussi : après le choc Bounou, Koulibaly et Al-Owais mettent Al-Hilal en difficulté face à Neom

Le choc des clubs du sommet s'est complété par la chute d'Al-Hilal face à Al-Taawoun sur le score de 1-2, le Zaïm concédant ainsi sa défaite lors de la troisième journée, après avoir échoué à obtenir un résultat positif face à Al-Taawoun.

Al-Hazm retrouve son éclat

En revanche, Al-Hazm, tenant du titre du championnat de Jawwy pour l'élite, a réussi à retrouver son éclat et à décrocher sa première victoire de la saison, après avoir dominé Al-Feiha sur le score de 3-1.

Al-Hazm avait été absent lors de la journée précédente en raison du report de son match contre Al-Watan, tandis qu'il avait entamé son parcours dans le championnat par une défaite face à Al-Jabalain sur le score de 1-2, avant de réussir lors de la troisième journée à revenir en force et à décrocher sa première victoire.

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Al-Ittihad et Al-Qadsiah, les meilleures attaques

La troisième journée a été marquée par la prolificité offensive d'Al-Ittihad et d'Al-Qadsiah, ce dernier ayant remporté une large victoire sur Al-Ettifaq sur le score de 4-2, tandis qu'Al-Ittihad a écrasé son adversaire Al-Wehda sur le score de 4-1, faisant des deux équipes les plus prolifiques de la journée.

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Ammar Al-Ghamdi a poursuivi son éclat offensif avec Al-Ittihad, après avoir réussi à marquer lors du deuxième match consécutif, confirmant sa présence comme l'un des éléments offensifs les plus en vue de l'équipe en ce début de saison.

Al-Kholood préserve sa cage inviolée

Al-Kholood est parvenu à s'imposer nettement sur Al-Orobah par trois buts à zéro, devenant la seule équipe de la troisième journée à avoir préservé l'inviolabilité de sa cage.

Le match a également été marqué par le retour d'Abdullah Al-Ajyan sur la feuille des buteurs, après avoir inscrit son premier but de la saison, apposant ainsi sa marque sur la large victoire d'Al-Kholood face à Al-Orobah.

Deux doublés lors de la journée

La journée a été marquée par l'inscription de deux doublés, le premier étant l'œuvre d'Abdulaziz Al-Fawaz, joueur d'Al-Fateh, qui a marqué les deux buts de son équipe dans les filets d'Al-Nassr, conduisant sa formation vers l'une des plus grandes surprises de la journée.

Le second a été l'œuvre d'Amadou Diang, qui a conduit Al-Hazm, tenant du titre, vers la victoire face à Al-Feiha 3-1.

Dans les autres matchs de la journée, Al-Faisaly a fait match nul avec Al-Najma 1-1, tandis qu'Al-Tadhamon a dominé Al-Khaleej sur le score de 2-1, et la rencontre entre Damac et Al-Riyadh s'est achevée sur un match nul 1-1, lors d'une journée où les surprises se sont imposées dans le championnat de Jawwy pour l'élite.

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