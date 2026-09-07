La troisième journée du championnat de Jawwy pour l'élite a connu de nombreuses surprises, après que trois des clubs du sommet ont enregistré des résultats choquants, tandis qu'Al-Hazm, tenant du titre, a réussi à renouer avec la victoire et à décrocher son premier succès de la saison.

Triple choc pour les clubs du sommet

Les surprises de la journée ont débuté avec la chute d'Al-Nassr face à Al-Fateh sur le score de 1-2, un match au cours duquel Abdulaziz Al-Fawaz a réussi à voler la vedette après avoir inscrit les deux buts de son équipe, conduisant Al-Fateh vers une précieuse victoire face à l'un des clubs les plus en vue du championnat.

Al-Ahli n'a pas été mieux loti, se contentant d'un match nul contre Al-Jabalain sur le score de 2-2, poursuivant ainsi son hémorragie de points lors d'une journée qui a vu plusieurs grands noms trébucher.

À lire aussi : après le choc Bounou, Koulibaly et Al-Owais mettent Al-Hilal en difficulté face à Neom

Le choc des clubs du sommet s'est complété par la chute d'Al-Hilal face à Al-Taawoun sur le score de 1-2, le Zaïm concédant ainsi sa défaite lors de la troisième journée, après avoir échoué à obtenir un résultat positif face à Al-Taawoun.

Al-Hazm retrouve son éclat

En revanche, Al-Hazm, tenant du titre du championnat de Jawwy pour l'élite, a réussi à retrouver son éclat et à décrocher sa première victoire de la saison, après avoir dominé Al-Feiha sur le score de 3-1.

Al-Hazm avait été absent lors de la journée précédente en raison du report de son match contre Al-Watan, tandis qu'il avait entamé son parcours dans le championnat par une défaite face à Al-Jabalain sur le score de 1-2, avant de réussir lors de la troisième journée à revenir en force et à décrocher sa première victoire.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Al-Ittihad et Al-Qadsiah, les meilleures attaques

La troisième journée a été marquée par la prolificité offensive d'Al-Ittihad et d'Al-Qadsiah, ce dernier ayant remporté une large victoire sur Al-Ettifaq sur le score de 4-2, tandis qu'Al-Ittihad a écrasé son adversaire Al-Wehda sur le score de 4-1, faisant des deux équipes les plus prolifiques de la journée.

Ammar Al-Ghamdi a poursuivi son éclat offensif avec Al-Ittihad, après avoir réussi à marquer lors du deuxième match consécutif, confirmant sa présence comme l'un des éléments offensifs les plus en vue de l'équipe en ce début de saison.

Al-Kholood préserve sa cage inviolée

Al-Kholood est parvenu à s'imposer nettement sur Al-Orobah par trois buts à zéro, devenant la seule équipe de la troisième journée à avoir préservé l'inviolabilité de sa cage.

Le match a également été marqué par le retour d'Abdullah Al-Ajyan sur la feuille des buteurs, après avoir inscrit son premier but de la saison, apposant ainsi sa marque sur la large victoire d'Al-Kholood face à Al-Orobah.

Deux doublés lors de la journée

La journée a été marquée par l'inscription de deux doublés, le premier étant l'œuvre d'Abdulaziz Al-Fawaz, joueur d'Al-Fateh, qui a marqué les deux buts de son équipe dans les filets d'Al-Nassr, conduisant sa formation vers l'une des plus grandes surprises de la journée.

Le second a été l'œuvre d'Amadou Diang, qui a conduit Al-Hazm, tenant du titre, vers la victoire face à Al-Feiha 3-1.

Dans les autres matchs de la journée, Al-Faisaly a fait match nul avec Al-Najma 1-1, tandis qu'Al-Tadhamon a dominé Al-Khaleej sur le score de 2-1, et la rencontre entre Damac et Al-Riyadh s'est achevée sur un match nul 1-1, lors d'une journée où les surprises se sont imposées dans le championnat de Jawwy pour l'élite.