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Le Al-Riyadh Club cherche à se hisser dans le carré d'or lors de la saison actuelle de la Joy League Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans), à l'occasion d'un match reporté qu'il disputera durant la trêve internationale en cours.

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La trêve internationale actuelle est marquée par la tenue de 4 matchs du championnat saoudien des moins de 21 ans, après leur report lors des journées précédentes, en raison des conditions logistiques que traversait le Royaume d'Arabie saoudite.

Les matchs de la journée de la trêve internationale

Ces matchs débuteront le dimanche 15 novembre, lorsque Al-Riyadh recevra son homologue Neom, sur le terrain annexe du club d'Al-Riyadh dans la capitale saoudienne, dans le cadre de la sixième journée.

Ensuite, 3 matchs se tiendront le mercredi 18 novembre, où Al-Akhdoud recevra son homologue Al-Jabalain, au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha, dans le cadre de la même journée.

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Le même jour, Al-Hazem, tenant du titre, se rendra chez Al-Tadamon à Rafha dans le cadre de la cinquième journée.

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De même, Al-Watan recevra son homologue Al-Orobah, sur le terrain annexe n° 2 de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha, dans le cadre de la septième journée.

Al-Riyadh à la recherche du carré d'or

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Al-Riyadh aborde le match face à Neom avec l'objectif d'intégrer le carré d'or, puisqu'il occupe la cinquième place au classement avec 18 points, à la différence de buts derrière Al-Taawoun, quatrième, et à deux points d'Al-Fateh, qui occupe la troisième place.

En cas de victoire sur Neom, Al-Riyadh ne sera plus qu'à un seul point d'Al-Ahli, deuxième, et à 5 points d'Al-Ittihad, leader, chacun ayant disputé 10 matchs.

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L'équipe de la capitale traverse l'une de ses meilleures périodes, puisqu'elle n'a subi qu'une seule défaite en début de saison contre Al-Wehda, avant de réaliser 5 victoires et 3 matchs nuls, le dernier face à son voisin Al-Nassr dans le derby de Riyad, lors de la journée précédente.

De son côté, Neom cherche à se rapprocher d'Al-Riyadh, puisqu'il occupe la dixième place au classement avec 14 points, obtenus grâce à 4 victoires, deux nuls et deux défaites, à seulement 4 points de son adversaire.

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Neom affiche lui aussi de bonnes performances lors de la saison actuelle du championnat Joy Elite, puisqu'il n'a subi que deux défaites face à Al-Hilal et Al-Ittihad.

Al-Hazem à la recherche d'une nouvelle victoire

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De son côté, Al-Hazem, tenant du titre du championnat Joy Elite, cherche une nouvelle victoire lors de la saison actuelle, quand il se rendra chez Al-Tadamon, après avoir remporté le match précédent face à son homologue Al-Khaleej sur un score de deux buts à zéro.

Cette victoire a éloigné Al-Hazem du bas du classement, puisqu'il a bondi à la quinzième place avec 10 points, obtenus grâce à 3 victoires, un nul et 4 défaites.

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Le tenant du titre devance de seulement 3 points son prochain adversaire, Al-Tadamon occupant la dix-neuvième place au classement avec 7 points, obtenus grâce à deux victoires et un nul, tandis qu'il a subi une défaite lors de 4 matchs.

Al-Tadamon est considéré comme possédant la pire défense de la saison actuelle du championnat Joy Elite, ses filets ayant encaissé 21 buts en 7 matchs, soit une moyenne de 3 buts par match.

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Al-Akhdoud pour fuir le bas du classement face à Al-Jabalain

Lors du troisième match, l'équipe d'Al-Akhdoud cherche à fuir le bas du classement, lorsqu'elle recevra Al-Jabalain mercredi prochain.

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Al-Akhdoud occupe la vingt-deuxième place au classement avec seulement 3 points, obtenus grâce à une seule victoire, tandis qu'il a subi une défaite lors de 4 matchs, sans réaliser le moindre match nul cette saison.

Quant à Al-Jabalain, il fait partie des équipes ayant le moins subi de défaites lors de la saison actuelle du championnat saoudien des moins de 21 ans, n'ayant perdu qu'un seul match contre Al-Nassr sur un score de quatre buts à zéro.

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En revanche, Al-Jabalain a réalisé deux victoires et fait match nul à 5 reprises, dont deux nuls contre Al-Hilal et Al-Ahli, pour occuper la douzième place au classement avec 11 points.

Al-Watan et Al-Orobah : un match du bas du tableau

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Quant au dernier match, Al-Watan et Al-Orobah chercheront à y décrocher leur deuxième victoire de la saison actuelle, afin de sortir du bas du classement, lorsqu'ils s'affronteront mercredi prochain.

Al-Orobah occupe la vingt et unième place au classement avec 4 points, avec un seul point d'avance sur Al-Watan, qui occupe la vingt-troisième place, soit l'avant-dernière.

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Malgré son avance au classement, la situation d'Al-Orobah paraît pire, d'autant qu'il a disputé 8 matchs, durant lesquels il n'a réalisé qu'une seule victoire et un nul, tandis qu'il a subi une défaite lors de 6 matchs, détenant le plus grand nombre de défaites à égalité avec Al-Ansar et Al-Khaleej.

Quant à Al-Watan, il n'a disputé que 5 matchs cette saison, en perdant 4 et réalisant une seule victoire, obtenue aux dépens d'Al-Akhdoud.