Ligue Europa - Tottenham et l'AC Milan qualifiés, Besiktas éliminé

Les Spurs et les Rossoneri disputeront les barrages de la Ligue Europa.

Que ce fut dur pour l' en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, testé positif à la Covid-19 ! Face aux Norvégiens du FK Bodø/Glimt, les Milanais se sont imposés 3-2 grâce à un doublé d'Hakan Çalhanoglu (16e, 50e) et un but de Lorenzo Colombo (32e) contre des réalisations de Kasper Junker (15e) et Jens-Petter Hauge (55e).

De son côté, a également eu du mal face aux Macédoniens du KF Shkëndija. Si Lamela avait ouvert le score dès la 5e minute de jeu, Shkëndija égalisait à la 55e minute par Valmir Nafiu.

Mais les Spurs pouvaient compter sur leurs stars, Heung-min Son (70e) et Harry Kane (79e) offraient la victoire aux siens (3-1).

La surprise de la soirée est venue d'Istanbul avec l'élimination du par Rio Ave aux tirs au but (1-1 a.p., 2-4 t.a.b.).

Au prochain tour, lors des barrages, Rio Ave recevra l'AC Milan et Tottenham rencontrera le Maccabi Haïfa.

Le Eindhoven, le , , Wolfsburg, le Sporting , le FC Copenhague, Bâle et Grenade figurent également parmi les qualifiés de la soirée tandis que Reims a été éliminé par les Hongrois de Fehérvár.