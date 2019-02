Ligue Europa - Suspendu 3 matches, Lacazette privé de retour en France

Suspendu trois matches fermes par la Commission de discipline de l'UEFA, l'attaquant d'Arsenal manquera les matches face au Stade Rennais, en mars.

Héroïque, le Stade Rennais est allé chercher sa qualification en Andalousie face aux Bétis Séville jeudi soir (1-3), au terme d'une double confrontation qui aura vu le club breton inscrire pas moins de six réalisations à la formation espagnole, pourtant jugée comme un tirage difficile. Prochain adversaire en Ligue Europa : Arsenal, historique pensionnaire de Premier League et considéré comme l'un des plus grands clubs de la planète football. Un gros morceau.

Alexandre Lacazette suspendu trois matches fermes

Si le Stade Rennais aura donc fort à faire pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, les Bretons pourront toutefois bénéficier d'une absence de marque du côté des anglais, en la personne du Français Alexandre Lacazette.

En effet, expulsé lors seizième de finale aller de la Ligue Europa face au BATE Borisov (0-1), le 14 février dernier, en Biélorussie, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a été suspendu pour trois matches fermes ce vendredi par la commission de discipline l'UEFA.

Coupable d'un coup de coude asséné à l'un de ses adversaires, Alexandre Lacazette a toutefois déjà purgé l'une de ces trois rencontres, mais il manquera encore les deux prochaines, toutes deux prévues face au Stade Rennais, qui aura à coeur de poursuivre son aventure européenne. Une bonne nouvelle pour les derniers représentants tricolores dans la compétition, un casse tête supplémentaire pour Unaï Emery.