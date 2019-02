Ligue Europa - Tirage au sort des 8es de finale : Rennes tombe sur Arsenal

Rennes connaîtra son prochain adversaire en 8es de finale de Ligue Europa avec le tirage au sort qui ce déroule ce vendredi à Nyon (13h).

Chelsea, Arsenal, Naples, Séville, Valence. Plusieurs gros noms du football européen sont au rendez-vous de ces 8es de finale de Ligue Europa, dont le tirage au sort se déroule ce vendredi à Nyon, à partir de 13h.

Côté français, Rennes attendait avec impatience de connaître son prochain adversaire, après sa qualification historique sur la pelouse du Bétis Séville ce jeudi soir (3-3, 3-1). Dernier représentant hexagonal dans la compétition, le club breton a d'ores et déjà réalisé le plus beau parcours européen de son histoire et rêvera de mieux, les 7 et 14 mars prochains. Ce sera contre les Gunners d'Unai Emery, vainqueurs du BATE Borisov au tour précédent (0-1, 3-0).

Toutes les affiches des 8es de finale :

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintract Francfort-Inter Milan

Dinamo Zagreb-Benfica

Naples-RB Salzbourg

Valence-Krasnodar

Séville-Slavia Prague

Arsenal-Rennes

Zénith-Villareal